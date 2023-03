Pracownicy lotniska w Londynie zapowiedzieli 10-dniowy strajk w gorącym okresie przed Świętami Wielkanocnymi

Święta Wielkanocne już tuż tuż, a tymczasem pracownicy lotniska w Londynie szykują się na zmasowany, 10-dniowy strajk. Czy doprowadzi to do paraliżu w gorącym okresie wyjazdowym przed świętami?

Święta Wielkanocne pod znakiem strajków

Osoby, które wybierają się na Święta Wielkanocne do Polski, muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami. 10-dniową akcję strajkową zapowiedziało właśnie 1400 pracowników lotniska Heathrow, a miejsca pracy opuszczą oni w najgorętszym okresie wyjazdowym tuż przed świętami, czyli w dniach 31 marca do 9 kwietnia. Należący do związku zawodowego Unite ochroniarze zatrudnieni na Terminalu 5, bo o nich właśnie mowa, nie zgodzili się w trakcie rozmów z władzami lotniska na 10-proc. podwyżkę płac i na kilka dodatkowych udogodnień. Sekretarz generalna Unite Sharon Graham tłumaczy, że pracownicy ochrony na lotnisku Heathrow zagłosowali za przystąpieniem do akcji strajkowej z uwagi na bardzo niskie płace, które są niczym w porównaniu do ogromnych wynagrodzeń pobieranych przez dyrektora naczelnego i menedżerów wyższego szczebla Heathrow Airports Ltd (HAL).- To pracownicy lotniska mają fundamentalne znaczenie dla jego sukcesu i zasługują na godziwą podwyżkę płac – zaznaczyła Graham.







Władze Heathrow zapewniają, że przed Świętami Wielkanocnymi nie będzie utrudnień dla pasażerów

Pomimo zapowiedzianej, szeroko zakrojonej akcji strajkowej pracowników Terminala 5., władze lotniska Heathrow uspokajają, że już teraz wprowadzają na tę okoliczność stosowne plany awaryjne. - Nie pozwolimy, aby te niepotrzebne strajki wpłynęły na tak oczekiwane przez naszych pasażerów wakacje. Nasze plany awaryjne zapewnią normalne funkcjonowanie lotniska przez cały ten czas – precyzuje rzecznik lotniska. I dodaje: - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zminimalizować wpływ tego nieodpowiedzialnego działania Unite. Wysyłamy [na Terminal 5.] 1000 dodatkowych współpracowników i cały zespół zarządzający, który będzie na terenie terminala udzielał pomocy pasażerom podczas ruchliwego okresu wyjazdów na Wielkanoc.

Zgodnie zatem z oficjalnym komunikatem władz Heathrow, lotnisko wdroży na okres od 31 marca do 9 kwietnia stosowne plany awaryjne, które sprawią, że „lotnisko pozostanie otwarte i operacyjne, pomimo niepotrzebnych gróźb strajku ze strony Unite”.

Heathrow chce się dogadać. A związek zawodowy?

Wiele wskazuje na to, że władze lotniska Heathrow chcą się dogadać ze związkowcami reprezentującymi osoby zatrudnione w sektorze bezpieczeństwa, ale Unite wydaje się w tym względzie na razie nieugięty. - Zaproponowaliśmy 10-procentowy wzrost płac, ponad poziom inflacji, który opinia publiczna uznałaby za sprawiedliwy, a większość naszych kolegów mówi, że Unite nie ma powodu do strajku – wyjaśnił rzecznik lotniska. I dodał: - Wzywamy Unite do powrotu do stołu [negocjacyjnego] w celu przedyskutowania wdrożenia [nowych planów]. Grożenie strajkiem ludziom, którzy ciężko pracowali na swoje wakacje, nie poprawi warunków nowej umowy. Chcemy postępować właściwie na rzecz naszych pracowników i pasażerów, ale każdy dzień tylko opóźnia przyznanie tych podwyżek, które trafiłyby do kieszeni członków Unite – stwierdził rzecznik lotniska.

Unite jest nieprzejednany – pracownicy lotniska dostają głodowe pensje

Związek zawodowy Unite jest jednak w kwestiach płac nieprzejednany. Przedstawiciele związku mówią, że 10-proc. podwyżka płac nie jest w stanie zrekompensować wieloletnich zamrożeń i cięć w wynagrodzeniach. - Członkowie naszego związku po prostu nie są w stanie związać końca z końcem z powodu niskich zarobków płaconych przez Heathrow. Są zmuszeni do podjęcia akcji strajkowej z powodu swoich potrzeb a nie chciwości – tłumaczy Sharon Graham. I dodaje: - Unite działa jak laser i ustala priorytety dla miejsc pracy, wynagrodzeń i warunków pracy dla swoich członków, a Heathrow Airports Ltd nie może mieć wątpliwości, że pracownicy lotniska otrzymają niesłabnące wsparcie od związku.

Strajki rozlewają się po Wielkiej Brytanii

Strajki pracowników lotniska to nie jedyne utrudnienia, na jakie mogą natrafić w najbliższych miesiącach Wyspiarze udający się na wakacje. W okresie od 3 kwietnia do 5 maja akcje strajkowe będą prowadzić pracownicy HM Passport Office w Anglii, Walii i Szkocji, zrzeszeni w związku zawodowym Public and Commercial Services (PCS). A to oznacza, że wielu ludzi, którym właśnie kończy się data ważności paszportu, mogą mieć problem z wydaniem nowego dokumentu. Już w zeszłym roku, na skutek gwałtownego wzrostu liczby wniosków o wydanie paszportu, byliśmy świadkami długich opóźnień w dostarczaniu Brytyjczykom dokumentów, a w konsekwencji także, wielu zrujnowanych urlopów. Następnie proces wydawania paszportów powrócił do normy, ale teraz zdaje się, że szykuje nam się powtórka „koszmaru” sprzed roku. W kwietniu – który jest jednym z najintensywniejszych miesięcy pod względem składania wniosków o wydanie paszportu, HM Passport Office może otrzymywać nawet 250 000 wniosków tygodniowo, czyli około 1 miliona w ciągu miesiąca. W czasie strajków może się zdarzyć, że anulowana zostanie tzw. opcja Fast Track.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Council może być winny ludziom nawet £10 000. Błąd w pobieranych od mieszkańców płatnościach wykryto po 20 latach

Macie zaplanowany lot w najbliższym czasie? Ryanair ostrzega przed opóźnieniami i odwołaniami

Rząd walczy o powrót Brytyjczyków do pracy. Opieka nad dziećmi i pomoc osobom niepełnosprawnym to główne założenia Budżetu 2023

Rodzice pobierający Universal Credit mają otrzymać większą pomoc na dziecko

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!