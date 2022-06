Londyńczyków czeka kolejny strajk pracowników metra w te wakacje?

Fot. Getty

Czeka nas kolejny strajk pracowników metra w Londynie? Prawie wszyscy głosujący związkowcy opowiedzieli się za zorganizowaniem niebawem większej akcji protestacyjnej. Czego się domagają?

Pracownicy londyńskiego metra ze związku RMT zagłosowali za dalszymi strajkami. Przy 53-procentowej frekwencji podczas głosowania, ponad 90 proc. osób poparło kolejną akcję protestacyjną.

Pracownicy londyńskiego metra szykują się do kolejnego strajku

Jak podaje dziennik The Guardian, kierownictwo RMT miało w ostatnim czasie kontynuować rozmowy z Network Rail, próbując wyjść z ogólnokrajowego impasu, obejmującego przecież nie tylko pracowników metra, ale także pracowników kolei, którzy swoim strajkiem sparaliżowali w tym tygodniu ruch pociągów w UK.

Po wtorkowym proteście, który uziemił metro w brytyjskiej stolicy na 24 godziny, pracownicy londyńskiego metra zagłosowali za ponowną akcją. Powodem są wciąż nierozwiązane spory z pracodawcą, dotyczące emerytur i redukcji zatrudnienia. Co ważne, w problemie redukcji zatrudnienia nie chodzi o zwolnienia, ale raczej o brak rekrutacji na wolne stanowiska. Zdaniem pracowników, zbyt mała liczba pracowników zmusza ich do podejmowania większej liczby obowiązków zawodowych, a wynagrodzenie nie jest na tyle wysokie, by rekompensować dodatkowe poświęcenie w pracy.

Jak wyjaśnia brytyjski dziennik, zmniejszenie liczby etatów jest związane z faktem, że Transport for London (TfL) stara się zredukować liczbę personelu pierwszej linii metra o nieco ponad 10 proc. Dzieje się tak poprzez nieobsadzanie wakatów, które sukcesywnie się pojawiają. Ponadto TfL dokonuje też przeglądu systemu emerytalnego, a dotychczasowe rozwiązania nie odpowiadają związkowcom.

