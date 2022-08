Pracownicy London Tube i London Overground znów zastrajkują! Kiedy należy spodziewać się utrudnień?

Fot. Getty

Zdaje się, że musimy się zacząć powoli przyzwyczajać do strajków pracowników stołecznego metra i kolei w Wielkiej Brytanii. Na 19 sierpnia powszechną akcję strajkową ponownie zapowiedzieli pracownicy London Tube i London Overground.

Pracownicy London Tube i London Overground odejdą od swoich stanowisk pracy w piątek 19 sierpnia, na 24 godziny. W dniu wczorajszym związek zawodowy RMT poinformował, że akcja protestacyjna zakłóci usługi na większości tras, zarówno pod, jak i nad ziemią (także połączenia kolejowe na terenie Wielkiego Londynu świadczone przez London Overground). Wiadomo jest, że pracownicy London Tube walczą o lepsze emerytury i warunki pracy z TfL, natomiast pracownicy London Overground, zatrudnieni przez Arriva Rail London, mają domagać się podwyżek płac. Akcję strajkową związek tłumaczy tym, że pracownicy nie otrzymali gwarancji, że nie będzie redukcji miejsc pracy, a także szkodliwych zmian w emeryturach i warunkach pracy.

Strike action on the Tube and Overground to go ahead on 19 August

Transport workers on the London Underground and Overground network will take 24-hour strike action in separate disputes on August 19th.#TubeStrikehttps://t.co/3EF3UGFt2upic.twitter.com/35U44sfLAZ