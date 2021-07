Pracownicy kluczowi zostaną zwolnieni z obowiązku poddania się samoizolacji po otrzymaniu powiadomienia z NHS Covid-19 App

Fot. Getty

Premier Boris Johnson chyba zdał sobie wreszcie sprawę z tego, że jeśli nic się nie zmieni w regułach dotyczących obowiązku samoizolacji po powiadomieniu otrzymanym z NHS Covid-19 App, to w wielu miejscach dosłownie zabraknie pracowników. I wczoraj poinformował, że w pełni zaszczepieni pracownicy kluczowi prawdopodobnie zostaną wyłączeni z tych surowych ograniczeń.

Wszystko wskazuje na to, że personel szpitali, opiekunowie osób starszych, pracownicy supermarketów, pracownicy zakładów energetycznych, personel aptek, kolejarze i żołnierze zostaną zwolnieni z obowiązku poddania się samoizolacji po wejściu w bliski kontakt z osobą chorą. Pod warunkiem jednak, że będą w pełni zaszczepieni, a także że zwolnienie z samoizolacji będzie dotyczyć wyłącznie wykonywanych przez nich obowiązków służbowych. Zdaje się zatem, że rząd Borisa Johnsona dał się przekonać ekspertom i związkom zawodowym apelującym od przynajmniej tygodnia o złagodzenie restrykcji dla osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki. A wszystko to dlatego, że w fabrykach, szpitalach i innych kluczowych miejscach pracy zaczyna brakować rąk do pracy po zwiększonej aktywności państwowego systemu do śledzenia kontaktów, który wysłał już do domu kilkaset tysięcy ludzi.

Obowiązek samoizolacji pozostanie, ale zostanie złagodzony dla niektórych grup zawodowych

Obowiązek poddania się 10-dniowej samoizolacji przez osoby, które otrzymały powiadomienie o wejściu w bliski kontakt z osobą chorą, ma zostać utrzymany przynajmniej do polowy sierpnia. Początkowo Boris Johnson nie chciał słyszeć o złagodzeniu restrykcji nawet dla osób w pełni zaszczepionych, ale wszystko wskazuje na to, że zmienił zdanie po tym, jak sam został zmuszony odbyć kwarantannę po bliskim kontakcie z zarażonym koronawirusem ministrem zdrowia Sajidem Javidem. Premier początkowo chciał się „wymigać” od samoizolacji wespół z kanclerzem skarbu Rishim Sunakiem i poddać się testowemu programowi codziennych szczepień, ale szybko uległ naciskom opinii publicznej i zdecydował się zastosować do reguł, które w kwestii izolacji obowiązują resztę społeczeństwa.

Na wczorajszej konferencji prasowej Boris Johnson ogłosił, że zwolnienie z samoizolacji będzie dotyczyć „personelu szpitali i domów opieki, [pracowników odpowiedzialnych za] dostawy żywności, wody, elektryczności i leków oraz [osoby odpowiedzialne za] prowadzenie pociągów, ochronę granic i obronę państwa” - Chcemy mieć pewność, że bardzo mała liczba imiennych, w pełni zaszczepionych pracowników kluczowych, będzie w stanie opuścić izolację wyłącznie w celu wykonania pracy, jaką opisałem – zaznaczył premier.