Pracownicy kina widzą wszystko, co widzowie robią w czasie seansu filmowego na sali [wideo]

Wiele osób tego się nie spodziewało. Pewna kobieta wyjaśniła na TikToku, że pracownicy kina widzą wszystko, co się dzieje w ciemności w czasie seansów na sali. Jako dowód, że nie jest gołosłowna, pokazała widok z kamer na salach jednej z sieci kin.

Na krótkim nagraniu ukazującym między innymi widok z kamer CCTV – umieszczonych w każdej sali kinowej multiplexie kobieta wyjaśniła, że bywalcy kin powinni być świadomi tego, że pracownicy widzą wszystko, co widzowie robią w czasie seansów.

„Widzimy wszystko”

Kobieta powiedziała również, że pracownicy kin mają specjalne okulary, które pomagają im widzieć lepiej w ciemności, gdy nie znajdują się w pokoju, w którym mają ekran z widokiem z kamer CCTV.

Nagranie na TikToku o nazwie „Widzimy wszystko” (We see everything) pracownicy kina zostało wyświetlone ponad 15 mln razy. Wiele osób było zaskoczonych ośmiosekundowym wideo, jednak - jak stwierdzili - najgorsze, co robią w kinie to „skradanie się do własnego jedzenia – w tym pizzy”.

Komentarze kinomanów

Były także osoby, które wskazywały na to, że system kamer służy do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony – a także przeciwdziałania piractwu. Prawda jest jednak taka, że wiele kin nie podejmuje żadnych działań wobec osób przynoszących własne jedzenie i napoje na sale. Jednak nieprzyzwoitość publiczna – do której też nawiązała pracownica kina na TikToku – jest przestępstwem i łamie zasady w większości kin.