Pracownicy fabryki produkującej żywność dla Tesco, M&S, Morrisons i Sainsbury's zapowiedzieli strajki. Mają potrwać pięć tygodni

Ponad 700 pracowników z zakładu produkującego żywność dla gigantów handlu detalicznego - Tesco, Sainsbury's, Morrisons oraz Marks&Spencer, przystąpi z końcem listopada do akcji protestacyjnej. Pracownicy zapowiadają, że regularnie nie będą pracować przez pięć tygodni, a zatem do końca roku, jeśli zarząd firmy nie zaproponuje im godnych warunków płacowych.

Strajki w zakładzie produkującym żywność dla największych supermarketów

Pracownicy fabryki w Spalding w hrabstwie Lincolnshire obsługują największe supermarkety w UK - Tesco, Sainsbury's, Morrisons oraz Marks&Spencer. Wytwarzają pod marką własną sałatki, dipy, sosy i inne produkty delikatesowe. Teraz jednak zapowiadają masowe protesty po tym, jak odrzucili ofertę właściciela fabryki – producenta świeżej żywności Bakkavor, dotyczącą podwyżki płac w wysokości 6,5 proc. Pracownicy fabryki w Spalding przystąpią do akcji strajkowej 25 listopada i zakończą protesty 2 stycznia. Związek Unite informuje, że wiele osób zatrudnionych przy produkcji żywności dla największych supermarketów zarabia „nieco ponad 1 pensa powyżej krajowej płacy minimalnej”, a niektórzy „są zmuszani do korzystania z banków żywności”.

Pracownicy w UK mają dość

Pracownicy firmy w Spalding chcieli rozpocząć strajki już z początkiem listopada, ale przesunęli tę decyzję, aby zagłosować nad nową ofertą płac zaproponowaną przez Bakkavor. Jednak nowe warunki płacowe zostały „zdecydowanie odrzucone” przez osoby zatrudnione przy produkcji żywności dla gigantów handlu detalicznego w UK, a rozmowy między Bakkavor i związkiem zawodowym Unite od tego czasu się załamały. Członkowie zarządu Bakkavor poinformowali, że są „rozczarowani” postawą swoich pracowników i tym, że przystąpią oni do akcji strajkowej, jako że według nich zaproponowana podwyżka płac jest „konkurencyjna na lokalnym rynku”. Firma dodała jednocześnie, że wdraża „plany awaryjne”, aby wszelkie „zakłócenia zostały ograniczone do minimum” podczas strajków. - Sytuacja, z jaką borykają się ci pracownicy, jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co jest nie tak z dzisiejszą gospodarką w UK: firma zarabiająca miliony oczekuje, że już i tak nisko opłacani pracownicy obniżą swoje płace, podczas gdy ceny rosną. Unite nie będzie tolerować ataków na miejsca pracy, płace lub warunki pracy naszych członków, a nasi członkowie w Bakkavor mają pełne poparcie związku, gdy walczą o lepszą ofertę – zaznaczyła sekretarz generalna Unite, Sharon Graham.

Zapowiedź akcji strajkowych w firmie w Spalding nadeszła zaledwie kilka dni po po zapowiedzi strajków pracowników fabryki w Aintree, niedaleko Liverpoolu, produkującej krakersy Jacob's Cream Crackers, Twiglets i Jaffa Cakes.

Strajki zepsują mieszkańcom UK Black Friday?

Nie ma dnia, żeby w UK jakieś grupy pracowników nie zapowiadały masowych strajków. Zaledwie kilka dni temu informację o strajkach przekazali pracownicy DS Smith – firmy produkującej opakowania m.in. dla Amazona, Brewdog i McVities. W DS Smith – firmie produkującej tekturę falistą do pakowania, aż 93 proc. pracowników należących do związku zawodowego GMB zagłosowało za przystąpieniem do powszechnej akcji strajkowej. To aż około 1000 osób, które poprzez zorganizowane opuszczenie miejsca pracy mogą wpłynąć na dostawy takich gigantów handlu internetowego jak Amazon, Brewdog, Diageo czy McVities. Akcja strajkowa zapowiedziana została na 26 listopada, czyli na dzień po Black Friday, gdy konsumenci będą oczekiwali szybkiej dostawy zamówionych towarów. - Członkowie DS Smith pracowali w trakcie pandemii, pomagając przetrwać firmie w niespokojnych czasach. Okazuje się, że firma podczas pandemii uzyskała duże dochody, dlatego teraz musi wkroczyć i pomóc [pracownikom] przezwyciężyć kryzys związany z kosztami życia. Strajk w DS Smith może mieć poważne konsekwencje dla wielu znanych marek – nie tylko dla Amazona, który otrzymuje opakowania od firmy. DS Smith może sobie pozwolić na coś lepszego – muszą złożyć poważną ofertę, która docenia wkład naszych członków, aby zdusić planowaną akcję protestacyjną już w zarodku – mówi Eamon O’Hearn, sekretarz generalny GMB.

Strajki ogarniają Wielką Brytanię

Zapowiedziany na 26 listopada strajk członków związku zawodowego GMB w DS Smith to tylko jedna z wielu akcji strajkowych, które ogromną falą przetaczają się przez Wielką Brytanię. W zeszłym tygodniu, 10 listopada, miejsca pracy opuściło na przykład aż 10 000 pracowników London Underground zrzeszonych w związku zawodowym the Rail Maritime and Transport. Był to już szósty w tym roku protest pracowników metra, którzy domagają się od Transport for London realnych podwyżek płac, a także zmian polityki w zakresie zwolnień i planów emerytalnych. Zarząd RMT twierdzi, że władze Transport for London odrzuciły ofertę, która mogła doprowadzić do zawieszenia akcji strajkowej, obejmującą m.in. zawieszenie planowanych cięć zatrudnienia do końca tego roku oraz danie jasnej gwarancji przez TfL, że nie zostaną zagrożone plany emerytalne pracowników metra, do których przeglądu TfL przymierza się wraz z rządem. - TfL przegapiło wspaniałą okazję do poczynienia postępów w tych negocjacjach i uniknięcia w czwartek akcji strajkowej. Nasi członkowie są zdeterminowani, aby zobaczyć sprawiedliwe rozwiązanie toczącego się sporu o miejsca pracy i emerytury. [Związkowcy] będą kontynuować akcję protestacyjną tak długo, jak to będzie potrzebne. TfL musi zacząć skłaniać się ku kompromisowi i [musi] współpracować ze związkiem, aby osiągnąć porozumienie, które będzie dobre dla pracowników i pozwoli uniknąć dalszych zakłóceń dla pasażerów – mówił kilka dni temu w mediach sekretarz generalny RMT, Mick Lynch.

