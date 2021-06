Pracownicy domów opieki w Anglii prawdopodobnie będą się musieli obligatoryjnie zaszczepić. W razie odmowy stracą pracę

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że pracownicy domów opieki w Anglii będą się musieli obligatoryjnie zaszczepić przeciwko Covid-19. W razie odmowy najprawdopodobniej stracą pracę.

Department of Health and Social Care (DHSC) jeszcze nie potwierdził tej informacji, ale wszystko wskazuje na to, że blisko 1,5 mln pracowników domów opieki w Anglii będzie musiało, w celu zachowania pracy, poddać się obowiązkowo szczepieniu przeciwko koronawirusowi. Rząd chce bowiem zapobiec powstawaniu rozległych ognisk epidemicznych w domach seniora i innych placówkach, w których świadczona jest pomoc najbardziej bezbronnym członkom społeczeństwa, a, zwłaszcza po pierwszej fali epidemii, ministrowie są świadomi, z jakimi dramatami wiąże się każdorazowe powstanie takiego ogniska. Zgodnie z nieoficjalnymi jeszcze planami, każdy pracownik domu opieki miałby poddać się szczepieniu w ciągu 16 tygodni (o ile jeszcze tego nie zrobił), a w razie odmowy prawdopodobnie straciłby pracę. Nie jest natomiast jeszcze pewne, co miałoby się stać z osobami, które nie mogą się poddać szczepieniu ze względów zdrowotnych.

Obowiązkowe szczepienie w Anglii

Czy rząd ma prawo wymagać, by pracownicy domów opieki szczepili się przeciwko Covid-19? Cóż, w tej sprawie panują odmienne zdania, a samo ministerstwo jeszcze nie potwierdziło obligatoryjności szczepień. Natomiast pewne jest także, że Department of Health and Social Care nie zaprzeczył takowym doniesieniom. Niedawno rzeczniczka DHSC poinformowała jedynie, że „szczepionki są jedynym wyjściem z tej pandemii, które już uratowały tysiące istnień ludzkich”. – Naszym priorytetem jest upewnienie się, żeby osoby przebywające w domach opieki były chronione. A my rozpoczęliśmy właśnie konsultacje, aby dowiedzieć się, czy i w jaki sposób rząd może wprowadzić nowy wymóg dla placówek, w których pracują opiekunowie osób starszych, aby zatrudniały one tylko tych pracowników, którzy zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 lub którzy mają odpowiednie zwolnienie – dodała rzeczniczka.