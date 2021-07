Pracownicy domów opieki w Anglii będą się musieli obowiązkowo zaszczepić. Izba Gmin przyjęła rozporządzenie

Fot. Getty

W dniu wczorajszym deputowani do Izby Gmin zagłosowali za rozporządzeniem nakładającym na wszystkich pracowników domów opieki w Anglii obowiązek zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Pracownicy tego sektora będą mieli czas na przyjęcie dwóch dawek szczepionki do końca września – w przeciwnym razie prawdopodobnie stracą pracę.

O tym, że szczepienia przeciwko koronawirusowi wśród pracowników domów opieki w Anglii mogą się stać obowiązkowe, pisaliśmy na łamach „Polish Express” w połowie czerwca. Teraz spekulacjom w tym zakresie deputowani do brytyjskiego parlamentu położyli kres i zagłosowali za rozporządzeniem zmuszającym niejako wszystkich pracowników domów opieki do przyjęcia szczepionki. Wczoraj w Izbie Gmin za przyjęciem rozporządzenia rękę podniosło 319 posłów, a przeciwko było 246 posłów. Głosowanie nie obyło się jednak bez kontrowersji, Część polityków partii rządzącej skrytykowała rząd za brak dostatecznych informacji na temat wprowadzenia obowiązku szczepień w domach opieki. Chodziło tu przede wszystkim o ocenę wpływu rozporządzenia na sektor i zatrudnionych w nim pracowników. - Jeśli istnieje jakaś niepewność, to podzielcie się niepewnością z Izbą. Nie można oczekiwać, że zagłosujemy za czymś trudnym, kontrowersyjnym i skomplikowanym, bez podzielenia się z Izbą informacjami, którymi dysponuje minister. To nadużycie. To nie wystarczy – skrytykował cały proces legislacyjny deputowany Mark Harper, który przewodniczy sceptycznej w parlamencie grupie Covid Recovery Group.

Obowiązkowe szczepienia w care homes – co teraz?

Minister ds. opieki społecznej Helen Whately zapowiada, że dokumentacja dotycząca oceny ryzyka związanego z nałożeniem na pracowników domów opieki obowiązku szczepień zostanie wkrótce przedstawiona deputowanym. Natomiast już teraz dyrektorzy poszczególnych placówek powinni zacząć rozmawiać z pracownikami, którzy szczepić się nie chcą i namawiać ich (o ile brak chęci zaszczepienia się nie wynika ze względów zdrowotnych) do przyjęcia szczepionki. Niestety większość pracowników, którzy nie będą chcieli się zaszczepić, prawdopodobnie straci pracę, o ile dyrektorzy nie znajdą dla nich alternatywnego zajęcia niewymagającego kontaktu z rezydentami.

W odpowiedzi na regulacje przyjęte przez Izbę Gmin stowarzyszenie lekarzy British Medical Association oświadczyło, że zastosowanie przymusu szczepień jest „tępym narzędziem, które niesie za sobą ryzyko”. Z kolei rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej zastrzegły, że nie planują wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19 dla personelu domów opieki.