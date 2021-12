Pracowity jak Polak - to mit czy fakt?

Czy Polacy są wyjątkowo pracowici, czy to stereotyp i mit?

Czy Polacy są pracowici? Czy pracujemy długo i ciężko, czy raczej nie? Czy mit "pracowitego Polaka" znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości? Sprawdzmy!

Z badania przeprowadzonego przez UCE Research i SYNO Poland na zamówienie portalu ePsycholodzy.pl. wynika, że w większości Polacy pracują pomiędzy 7 a 8 godzin dziennie i po 5 dni w tygodniu - taką deklaracje złożyło 63 proc. ankietowanych. 21 proc. respondentów odpowiedziało, że pracuje więcej. O ile więcej? 13 proc. poświęca 9-10 godzin na obowiązki zawodowe w ciągu dnia, a 8 proc. - więcej, niż 10 godzin. Na drugim biegunie znajduje się 10 proc. ankietowanych, którym "robota" zajmuje między 4, a 6 godzin. Co z tego wszystkiego wynika? Co dziesiąta osoba pracuje mniej, niż "standardowe" 8 godzin, ale już co piąta - więcej!

"Źródeł pracy ponad osiem godzin dziennie należy doszukiwać się głównie w wysokich aspiracjach zawodowych i chęci zarobienia większych pieniędzy. Niestety czasami do przyczyn należy zaliczyć perfekcjonizm w wykonywaniu obowiązków i przesadne pragnienie awansów. Poświęcanie się pracy może też być swego rodzaju ucieczką od trudności w innych sferach życia" - podsumował Michał Murgrabia, psycholog i współautor badania, cytowany przez portal "Bankier.pl".

Ile dni w ciągu tygodnia poświęcamy na pracę? Zwykle nasz tydzień pracy zaczyna się w poniedziałek, a kończy w piątek, ale 6 proc. badanych pracuje sześć dni w tygodniu, a 4 procent - cały tydzień. Dodajmy, że 5 proc. deklaruje, że liczba dni nie jest stała i zależy od miesiąca, sytuacji lub grafiku.

Osiem godzin i starczy - jak dużo pracujemy w tygodniu?

"Każdy może mieć w życiu okres wzmożonej aktywności zawodowej. Jeżeli jednak dana osoba ciągle pracuje siedem dni tygodniowo, to przestaje rozróżniać czas zawodowy od prywatnego i poszczególne dni tygodnia. Wtedy warto się zastanawiać, czy nie ma do czynienia z pracoholizmem" – dodaje Murgrabia.

Współautor badania zwraca również uwagę na różnice wynikające z płci w tym względzie. Przynajmniej 9 godzin dziennie pracuje aż 26 proc. mężczyzn i tylko 16 proc. kobiet. Z czego to wynika? "Przeważnie mężczyźni pracują tak długo, bo to wynika z ich przekonań, że obowiązki zawodowe powinny stanowić główne zajęcie w ciągu dnia. Do tego dochodzi powszechne myślenie, że powinni być głównymi żywicielami rodzin" - konkluduje Murgrabia.

Kto pracuje więcej - Polacy czy Polki?

Dla pełnego kontekstu warto w tym miejscu również powołać się na oficjalne dane Eurostatu. Wynika z nich, że Polacy są pracowici, choć nie zarabiają przy tym tak dobrze, jak inni mieszkańcy Europy. Nasz kraj jest na trzecim miejscu pod kątem czasu pracy w UE. Pracujemy średnio 40,1 godzin tygodniowo. Dłużej pracują od nas Bułgarzy (40,4 godzin) oraz Grecy (41,8 godzin).

W tym miejscu dodajmy, że według najnowszych danych Polacy zatrudnieni w ojczyźnie pracują o około 14 razy więcej niż przeciętny europejski pracownik. Porównując warunki pracy w Polsce do tych w Wielkiej Brytanii, średnio Polak zarabiający nad Wisłą pracuje o ponad 300 godzin w roku więcej, niż Polak (lub pracownik innej narodowości) zarabiający w funtach. W przeliczeniu, osoby zarabiające w złotówkach pracują średnio o 6 godzin tygodniowo więcej, niż osoby zatrudnione na Wyspach. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Polacy pracują prawie najwięcej godzin tygodniowo w Europie. O ile mniej pracuje się w Wielkiej Brytanii?"