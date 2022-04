Pracodawcy w UK zbyt łatwo odrzucają prośby matek o elastyczne godziny pracy

To problem przede wszystkim dla młodych mam

Fot. Getty

Najnowsze badanie pokazuje, że pracodawcy zbyt często odrzucają prośby młodych mam o możliwość pracy w elastycznych godzinach. A zdecydowana większość ankietowanych matek chciałaby połączyć możliwość pracy z opieką nad dzieckiem, gdyby tylko szef poszedł im w tym względzie na rękę.

Najnowszy sondaż (przeprowadzony wśród 6000 pracowników) pokazuje, że pracodawcy mogą zbyt swobodnie odrzucać podania pracowników o pracę w elastycznych godzinach. A, jak pokazuje raport TUC udostępniony wyłącznie dziennikowi „The Independent”, wśród młodych rodziców istnieje znaczne poparcie dla takiej właśnie formy pracy. W uwagi na niechęć wielu pracodawców do wprowadzenia elastycznych godzin pracy, wielu pracowników jest zmuszanych do cięcia godzin, brania bezpłatnych urlopów lub w ogóle do zrezygnowania z pracy. A poszkodowanymi pracownikami w tym zakresie są w większości kobiety, które próbują łączyć rozwój zawodowy z opieką nad dziećmi. Niestety, aż trzy czwarte ankietowanych Brytyjczyków czułoby się nieswojo i niezręcznie, gdyby miało zapytać pracodawcę o możliwość pracy w elastycznych elastyczną godzinach podczas rozmowy kwalifikacyjnej.