Prace nad projektem mostu łączącego Irlandię Północną ze Szkocją NADAL trwają

Premier Johnson uważa, że jest to świetny pomysł.

Nad pomysłem dotyczącym budowy mostu łączącego Irlandię Północną ze Szkocją "rzuconym" przez Borisa Johnsona podczas wizyty w przedszkolu (!!!) pochylają się urzędnicy zatrudnieni w ministerstwie transportu.

W połowie września premier Johnson wyszedł z "luźną" propozycją budowy mostu łączącego dwa kraje będące częścią Zjednoczonego Królestwa. Według obecnego szefa rządu budowa takiej konstrukcji byłaby "bardzo dobrym pomysłem", a cena inwestycji, której wartość sięgnęłaby nawet 15 miliardów funtów, jest według niego niewielka. Jeszcze w zeszłym roku miały rozpocząć się analizy tego projektu w Departamencie Transportu i Skarbie Państwa, a teraz dowiedzieliśmy się, że prace w tym kierunku nadal trwają...

Członkini Izby Lordów, pełniąca funkcję podsekretarza stanu w Department for Transport, Charlotte Vere, potwierdziła, że koncepcja ta nie została zarzucona. "Poprosiliśmy urzędników o przeanalizowanie różnych opcji budowy mostów, które wzmocniłyby nasz [ze Szkocją i Irlandią Północną] związek. Jak rozumiem, myślimy o budowie tunelu, gdyż obecnie koszty takiego projektu są znacznie niższe, niż kiedyś" - mówiła na sesji wyższej izby brytyjskiego parlamentu.

"Jeśli rząd nie jest w stanie utrzymać sprawić, by most Hammersmith działał poprawnie, to jak oni, u licha, zdołają zbudować takie coś" - ironizował lord Foulkes z Partii Pracy.

Eksperci nie mają żadnych wątpliwości - połączenie szkockiego Stanrear z północnoirlandzkim Larne to piekielnie trudne zadaniem. Inżynier James Duncan na łamach portalu "Metro" stwierdził, że szanse na ruszenie z takim projektem bez problemów byłyby równie prawdopodobne "jak budowa mostu na Księżyc". Przede wszystkim trzeba wspomnieć o obecności na Morzu Irlandzkim niewybuchów z okresu II Wojny Światowej, które wciąż stanowią realne zagrożenie.

Nie sposób również zapomnieć o tym, że konstrukcja powstałaby obok Beaufort’s Dyke. Jest to 30-kilometrowy wykop o głębokości 900 stóp, do którego aż do lat siedemdziesiątych po prostu wrzucano amunicję. Znajduje się tam 1.5 miliona ton materiałów wybuchowych, gaz musztardowy, sarin, a także radioaktywne odpady, resztki brytyjskiego nuklearnego programu wojskowego.

Dalej trzeba wspomnieć o licznych technicznych trudnościach, które nastręcza ten projekt. Wiatry wiejące w Kanale Północnym, cieśninie pomiędzy północno-wschodnią Irlandią a Wielką Brytanią, łącząca Morze Irlandzkie z Oceanem Atlantyckim (przez Morze Szkockie) są naprawdę bardzo porywiste, przez co morze często jest tam wzburzone. W takich warunkach, przetransportowanie potężnych, liczących sobie 1400 stóp słupów, które następnie trzeba przymocować do morskiego dna, nie wydaje się łatwym zadaniem...