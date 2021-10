Prace drogowe w Essex STOJĄ ze względu na brak pracowników z Polski

Fot: Pxhere

Dramatyczna sytuacja w Essex - prace drogowe po prostu stoją tam w miejscu, bo brakuje zarówno inżynierów, jak i szeregowych pracowników. Prace, nad takimi projektami jak HS2 trzeba było przerwać, bo Polacy i inni emigranci z Europy po prostu wyjechali.

"Współpracowałam z wieloma Polakami, zarówno inżynierami, jak i zwykłymi pracownikami. Teraz ich tu nie ma" - to wypowiedź Vicky Presland stojącej na czele wydziału projektowania w Essex County Council, dla serwisu informacyjnego BBC. "Teraz, nie ma ich tak dużo, jak kiedyś. Realizujemy ambitne projekty, takie jak HS2 i dosłownie w tym momencie potrzebujemy zatrudnić tysiące inżynierów. Wiem, że obecnie na pierwszych stronach gazet czytamy o brakach kierowców ciężarówek, ale w naszej branży jest tak samo źle" - podsumowywała. Sytuacja w skali lokalnej nie wygląda zbyt dobrze, jak podają brytyjskie media. Prace drogowe napotykają opóźnienia, częściowo z powodu wyjazdów inżynierów z Europy Wschodniej, a prace w ramach HS2 nie są realizowane w takim tempie, jak powinny. Rynek pracy w tym sektorze jest tak nasycony, że na niektóre ogłoszenia na prace... nikt nie odpowiada!

Z powodu braku inżynierów i pracowników roboty drogowe w Essex stoją

"W tej chwili po prostu nie ma wystarczającej liczby pracowników inżynieryjnych" - zaznacza Vicky Presland, którą cytujemy za BBC. Essex County Council przekazuje, że wydział zajmujący się infrastrukturą drogową jest zależny od imigrantów. Gdy ich zabrało, po prostu nie ma komu pracować!

Co ciekawe, w Essex zabezpieczono dodatkowe środki na remonty dróg i realizację nowych inwestycji w wysokości 7,2 mln funtów. Pieniądze to pochodzą z rządu i mają zostać wydane w przeciągu najbliższych trzech lat, ale może się okazać się realizacje kolejnych projektów mogą po prostu nie dojść do skutku w terminie lub w ogóle!

Powód braków? Polacy i inni pracownicy z UE wyjechali z UK

Radny Lee Scordis z Colchester z ramienia Partii Pracy zwraca uwagę, że z powodu Brexitu wielu inżynierów opuściło Wielką Brytanię. "W tym czasie jako kraj nie wyszkoliliśmy wystarczającej liczby inżynierów. Oznacza to, że ludzie będą czekać coraz dłużej na zakończenie remontów i innych inwestycji" - komentował.

Do sprawy odniósł się również przedstawiciel Essex Highways. "Obecnie istnieją wyzwania związane z rekrutacją w całej branży, głównie ze względu na prężność całego sektora inżynierii lądowej na południowym wschodzie ze względu na realizację takich projektów, jak HS2" - czytamy.