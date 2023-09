Styl życia Praca zdalna źle wpłynęła na nasze zachowania. Zrobiła z ludzi nudziarzy?

Najnowsze badania pokazują, że pandemia, a co za tym idzie wywołany przez nią tryb pracy zdalnej, zmienił zachowania wielu ludzi. Zwyczajnie uczynił ich większymi nudziarzami, rzadko kiedy skłonnymi do spontanicznych zachowań.

Jak pandemia wpłynęła na życie ludzi w UK?

Badanie przeprowadzone przez Ambl pokazało, że pandemia i wprowadzona na szerszą skalę praca zdalna, mocno odbiły się na spontaniczności pracowników i ich ochoty do wieczornej zabawy. Aż 40 proc. z 2000 ankietowanych Brytyjczyków przyznało się do tego, że na skutek częstszego wykonywania pracy z domu stali się zasadniczo niespontaniczni i nudni. Obecnie częściej odrzucają oni propozycje spędzenia wieczoru „na mieście” ze znajomymi, niż się na nie zgadzają. Co więcej, ponad 50 proc. badanych zgodziło się z tezą, że Wielką Brytanię zamieszkuje teraz jeszcze więcej nudziarzy, niż miało to miejsce przed wybuchem globalnej epidemii.

Dla niektórych z nas pandemia oznaczała [zmianę] nawyków w pracy i życiu towarzyskim. Zaczęliśmy robić mniej, a nasze życie stało się mniej ekscytujące. Co więcej, jako naród przestaliśmy działać pod wpływem chwili w zakresie naszych planów. Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkanie z przyjacielem, kolację czy wyjście z domu. Od czasu Covidu przyzwyczailiśmy się do planowania z wyprzedzeniem. Jednak nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy znów działać spontanicznie! – podsumowuje wyniki ankiety dyrektor generalny i współzałożyciel Ambl, Aaron Solomon.

Przeczytaj też:

Właściciele psów American XL Bully zaprotestowali przeciwko zakazowi ich hodowli agresywne psy

Mieszkańcy których miast w UK uważają się za najnudniejszych?

Wśród miast w UK, których mieszkańcy uważają się za najnudniejszych, pierwsze miejsce przypadło w ankiecie Birmingham i Edynburgowi. Taki fakt potwierdziło tam aż 54 proc. ankietowanych. Nieco lepiej wypadły Liverpool, Leeds, Cardiff i Nottingham, gdzie odsetek ludzi „nudnych” nie przekroczył 50 proc. Na dalszych miejscach, z wynikiem ok. 45 proc., uplasowali się mieszkańcy Glasgow, Londynu i Bristolu. Z kolei w takich miastach jak Manchester i Newcastle tylko 37 proc. przyznało, że wkradła się do ich życia większa nuda niż dawniej.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zmiana czasu 2023: Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy?

Spór konserwatystów o podwyżkę benefitów od 2024

Czy zarabiając 4 tys. funtów w UK opłaca się wracać do Polski?