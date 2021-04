Praca zdalna stwarza ogromne pole do nadużyć? W 2020 r. w UK darmowe nadgodziny okazały się codziennością dla osób pracujących z domu

Fot. Getty

Z najnowszych badań opublikowanych przez The Office for National Statistics wyłania się ponury obraz pracy zdalnej, do jakiej w trakcie pandemii zmuszonych zostało tysiące pracowników w UK. Okazuje się, że normą stało się dla nich wyrabianie w ciągu tygodnia przynajmniej kilku darmowych godzin nadliczbowych.

Najnowsze dane zebrane przez The Office for National Statistics (ONS) za rok 2020 pokazały, że osoby pracujące zdalnie w trakcie pandemii wyrabiały średnio sześć darmowych nadgodzin tygodniowo (czyli dobrze ponad 20 bezpłatnych godzin nadliczbowych w ciągu miesiąca). To blisko dwa razy więcej, niż wyrabiają za darmo osoby pracujące stacjonarnie (jest to ok. 3,6 godziny tygodniowo). W trakcie pandemii osoby, które przeszły na pracę zdalną, spędzały w pracy średnio 32,3 godziny tygodniowo, podczas gdy osoby pracujące tak jak dotychczas (nie z domu) spędzały na wykonywaniu służbowych obowiązków średnio 27,7 godzin tygodniowo.

Dodatkowo osoby, które w ostatnim roku pracowały zdalnie, znacznie rzadziej brały zwolnienie chorobowe. Statystyki pokazały, że w 2020 r. w tej grupie na jednego pracownika przypadły średnio 2 dni absencji z uwagi na chorobę w ciągu roku, podczas gdy w grupie osób pracujących stacjonarnie liczba ta wyniosła 4,3 na pracownika.

Praca zdalna to pole do nadużyć ale i lepsze wynagrodzenie?

Jeszcze do niedawna osoby wykonujące pracę zdalnie otrzymywały za swoją pracę średnio o 6,8 proc. niższe wynagrodzenie, niż osoby chodzące do pracy stacjonarnej. Jednak w trakcie pandemii różnica w płacach zaczęła się zmniejszać, a praca z domu zaczęła być kojarzona jako coraz bardziej wartościowa. Co więcej, w wielu branżach praca zdalna zaczęła być nawet w trakcie lockdownu lepiej wynagradzana, niż praca stacjonarna, z uwagi na utrzymanie ciągłości wykonywanej pracy.

Najczęściej z domu w trakcie epidemii pracowali mieszkańcy Londynu i okolicznych gmin, natomiast najrzadziej - mieszkańcy Szkocji. Niskie wskaźniki pracy zdalnej odnotowano ponadto w Irlandii Północnej, a także na terenie Thurrock, Birmingham, Lincolnshire, Blackpool i South Ayrshire.