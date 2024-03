Styl życia Praca zdalna pozwala matkom pozostać na rynku pracy

Najnowsze badania pokazują, że praca zdalna pozwala utrzymać się na rynku pracy matkom małych dzieci. To właśnie dzięki pracy zdalnej zmniejsza się dysproporcja we wskaźniku zatrudnienia między kobietami bez dzieci, a tymi mającymi pod opieką dzieci w wieku przedszkolnym.

Praca zdalna jest dobra dla kobiet

Niedawno znane postaci brytyjskiej polityki, w tym lord Alan Sugar, Jacob Rees-Mogg i James Dyson, zaczęli namawiać Brytyjczyków, by ci powrócili z domów do biur. I by skończyli ze „złymi” nawykami, które ukształtowały się na Wyspach w czasie pandemii. Tymczasem najnowsze badania pokazują, że praca zdalna pozwala utrzymać na rynku pracy wiele matek małych dzieci. Gdyby nie możliwość pracy z domu, kobiety musiałyby całkowicie porzucić na jakiś czas wykonywanie obowiązków zawodowych. A dzięki pracy zdalnej nie muszą one z niczego rezygnować i mogą łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi.

Badane przeprowadzone przez profesor Uniwersytetu Wirginia Emmę Harrington i ekonomistę Charlesa Kuhna pokazało, że przed pandemią aktywnych zawodowo było 86 proc. kobiet z wyższym wykształceniem i bez dzieci, w porównaniu do zaledwie 77 proc. kobiet, które jednocześnie opiekowały się swoimi dziećmi. „Praca z domu może pomóc matkom godzić pracę zawodową z obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi. Matki pracujące w domu zgłaszają, że bierna opieka nad dziećmi pochłania ponad jedną trzecią ich czasu pracy. W porównaniu do zerowych wskaźników w tym względzie, gdy pracują stacjonarnie. Praca zdalna może też zmniejszyć logistyczne koszty pracy, ułatwiając matkom na przykład odebranie chorego dziecka ze szkoły lub zawiezienie zdrowego dziecka na trening piłki nożnej” – czytamy w raporcie.

Politycy nie wiedzą, co mówią?

Na Wyspach w ostatnim czasie dosyć mocno skrytykowany został lord Alan Sugar, który stwierdził, że osoby pracujące zdalnie powinny otrzymywać niższe wynagrodzenie. Suchej nitki nie pozostawiła na nim Anna Whitehouse, prowadząca ogólnokrajową kampanię na rzecz dalszego wprowadzania elastycznych form pracy. – To ciekawe, że mówią to miliarderzy, którzy wszędzie latają helikopterami z nianiami. I którzy nie mają pojęcia, co trzeba zrobić, aby założyć rodzinę i jakie są obciążenia dla kobiet. Bardzo dobrze jest powiedzieć „wracaj do biura” z poziomu wieży z kości słoniowej. Gdy nie żyjesz jak przeciętny człowiek. Więc nie powinieneś wypowiadać się w jego imieniu. Miliarder nigdy nie zrozumie, jak wygląda zawożenie i odwożenie dziecka ze szkoły – mówi Whitehouse.

