Praca zdalna pozostanie z nami na dłużej? Niektórzy twierdzą, że praca poza biurem zdecydowanie sprzyja produktywności

Fot. Getty

Najnowsze badania pokazują, że wielu przedsiębiorców zamierza przynajmniej w części utrzymać możliwość pracy zdalnej. Zaskakujący jest natomiast powód takiego stanu rzeczy – otóż dyrektorzy wielu spółek twierdzą, że ich pracownicy, wykonując swoje obowiązki z domu, są zwyczajnie bardziej produktywni.

Praca zdalna przynosi dobre efekty

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 700 dyrektorów spółek pokazały, że ponad jedna z czwarta zdecydowanie oczekuje od swoich firm utrzymania możliwości pracy zdalnej. Dyrektorzy mają nadzieję, że kadra zarządzająca ich przedsiębiorstw będzie do tematu podchodzić elastycznie i przynajmniej częściowo pozostawi wybór pomiędzy pracą stacjonarną a pracą zdalną poszczególnym pracownikom. Dwóch na pięciu respondentów ankiety przeprowadzonej przez Institute of Directors (IoD) stwierdziło, że planuje zezwolić na pracę zdalną w wymiarze jednego do nawet czterech dni w tygodniu. I tylko około jeden na sześciu dyrektorów zaznaczył, że nie planuje utrzymać pracy zdalnej w jakiejkolwiek formie.

Praca po pandemii już nigdy nie będzie taka sama

Ponad dwóch na pięciu dyrektorów spółek stwierdziło, że ich pracownicy są bardziej produktywni, pracując zdalnie. Z kolei jeden na pięciu dyrektorów zaznaczył, że korzyści z takiej pracy są „znaczące”. - Oczywiste jest, że firmy będą kontynuować pracę zdalną i hybrydową po zakończeniu pandemii. Praca zdalna może się okazać potężnym narzędziem w zakresie znalezienia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników oraz [osiągania] satysfakcji z pracy, co przyczyni się do [powstania] bardziej zaangażowanej i produktywnej siły roboczej. [To] może również umożliwić pracodawcom dostęp do szerszej i bardziej zróżnicowanej puli talentów, co jest szczególnie cenne na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku pracy. Jednak praca zdalna nie jest odpowiednia dla wszystkich organizacji. Różne firmy mają różne potrzeby, a firmy będą ściśle współpracować ze swoimi pracownikami, aby znaleźć najlepsze rozwiązania – zaznaczyła Alex Hall-Chen, starsza doradczyni w IoD.