Praca zdalna powoduje wzrost stresu i poczucie osamotnienia, wskazują wyniki badań NatCen

Ciemna strona pracy zdalnej - jak wynika z nowych badań dotyczących wpływu pandemii na pracowników praca w zaciszu domowym spowodowała wzrost poziomu samotności i stresu.

Podczas gdy ministrowie gabinetu Borisa Johnsona wciąż debatują, jak zarządzać powrotem do miejsc pracy w następstwie zniesienia restrykcji, badanie przeprowadzone przez brytyjskie Narodowe Centrum Badań Społecznych (NatCen) wykazało, że największy wzrost niepokoju psychicznego i samotności podczas pandemii odczuła najbardziej odizolowana grupa - osoby pracujące w domu i mieszkających samotnie. Ten fakt sam w sobie zaskakujący być nie może, ale odkrycie, że osoby pracujące w domu i mieszkające z innymi ludźmi również doświadczyły czegoś podobnego, jest już dość zaskakujące.

Jaki wpływ na nasze zdrowie psychiczne może mieć praca zdalna?

Jak czytamy na łamach "Guardiana" badacze z NatCen przeanalizowali dane z wywiadów przeprowadzonych z 8675 osobami przed pandemią oraz w maju, lipcu i listopadzie 2020 roku. Odkryto, że osoby pracujące z domu uniknęły problemów ze zdrowiem psychicznym wynikających z problemów finansowych. Niemniej, brak interakcji społecznych, których doświadczamy w pracy oraz obecności innych osób w czasie, gdy wykonujemy nasze obowiązki zawodowe, odbija się negatywnie na nas i przyczynia się do większego poziomu niepokoju i stresu.

"Więcej z nas pracuje teraz w domu i z korzysta z technologii, która ma zastąpić wiele aspektów pracy wykonywanej wcześniej osobiście" – komentowała Isabel Taylor, dyrektor ds. badań w NatCen. "Aktualnie rząd pracuje nad wytycznymi dotyczącymi pracy zdalnej i nasze władze tak, jak i pracodawcy muszą brać pod uwagę wpływ pracy w domu na zdrowie psychiczne pracowników".

Jak na człowieku odbija się brak kontaktu "twarzą w twarz" z innym człowiekiem?

Przypomnijmy, rząd UK po raz pierwszy zalecił pracę z domu w marcu zeszłego roku. Miesiąc później prawie połowa brytyjskich pracowników przynajmniej przez pewien czas pracowała zdalnie. Chociaż od tego czasu pewna liczba osób wróciła do swoich miejsc pracy, wytyczne dotyczące pracy z domu są kontynuowane do 2021 roku. Pozostaną one w mocy przynajmniej do 19 lipca 2021.

NatCen zwraca uwagę na istotne kwestie dotyczące zdrowia psychicznego. W ich badaniu zwraca się uwagę na interakcje społeczne w miejscu pracy i wyraźniejszy podział między pracą a życiem osobistym. "Brak nowych doświadczeń i interakcji twarzą w twarz podczas pandemii może przyczyniać się do zwiększonego stresu psychicznego wśród pracowników zdalnych, którzy nie uznaliby się za samotnych" – czytamy.