Praca w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech? Zobacz, gdzie łatwiej znaleźć zatrudnienie w 2021 roku

Fot. Getty

W którym kraju rynek pracy jest bardziej przyjazny Polakom - w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech? Zobacz porównanie niektórych przywilejów i ułatwień dla pracowników zza granicy.

Wielu Polaków mieszkających na Wyspach myśli o wyjeździe z UK - głównie z powodu Brexitu i pandemii. Jednym z atrakcyjnych dla polskich imigrantów rynków pracy wydają się Niemcy. Zobacz porównanie systemowych rozwiązań imigracyjnych i wybranych przywilejów pracowniczych dostępnych dla Polaków w Wielkiej Brytanii i w Niemczach w 2021 roku.

Praca w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech? Porównanie

Z powodu pandemii w Wielkiej Brytanii odnotowuje się wzrost bezrobocia. W 2020 roku, sięgnęło ono 4,9%, a eksperci przewidują, że apogeum doświadczymy dopiero w drugim kwartale 2021 roku, gdy bezrobocie na Wyspach może sięgnąć 7,75%. Z drugiej strony, Brexit i zakończenie okresu przejściowego sprawiło, że wielu Polaków wyjechało z UK, a ci którzy dopiero myślą o emigracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii, będą musieli spełnić surowe wymagania nowego imigracyjnego systemu punktowego w UK.

Jednak osoby, które już mieszkają na Wyspach i planują w UK pozostać, mają szansę znaleźć pracę w zawodach związanych ze służbą publiczną. Na początku roku Boris Johnson ogłosił, że rząd planuje wesprzeć masowe zatrudnienia w następujących zawodach: pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze, policja, służba więzienna, nauczyciele. Zapotrzebowanie rynku pracy pokazuje także, że z łatwością pracę znajdą w UK osoby zajmujące się IT, informatyką, programowaniem.

Ponadto, z powodu niedoboru kadry medycznej w UK, Wielka Brytanii w 2021 roku będzie też stosowała ulgowe warunki wizowe dla osób chcących pracować w brytyjskiej służbie zdrowia. Wykwalifikowani lekarze i pielęgniarki zza granicy UK, np. z Polski, nie będą musieli spełnić wszystkich rygorystycznych kryteriów imigracyjnego systemu punktowego. Oznacza to, że dla osób wykonujących te zawody będą mogły ubiegać się o wizę pracowniczą na uproszczonych zasadach - przynajmniej w 2021 roku.

Choć w Niemczech obecnie również obserwuje się bardzo wysokie - wręcz historycznie wysokie - bezrobocie, wciąż w wielu popularnych wśród Polaków zawodach jest zapotrzebowanie na pracowników. W perspektywie wciąż niekończącej się pandemii, dość atrakcyjna dla Polaków może się okazać praca w Niemczech. Dla niektórych grup zawodowych władze niemieckie wprowadziły łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z epidemią i kwarantanną. Z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są po przyjeździe do Niemiec na przykład osoby pracujące jako opiekunowie osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych, a także pracownicy delegowani - przyjeżdżający do Niemiec z krajów UE lub tylko przejeżdżający przez Niemcy, a udający się do innych państw UE.

