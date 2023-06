Praca w upale: Jakie zasady obowiązują w Wielkiej Brytanii?

Nadchodzący weekend przyniesie pierwszą w tym roku kalendarzowym falę upałów w Wielkiej Brytanii. W związku z tym najwyższy czas zadać sobie pytanie, do jak wysokiej temperatury można swobodnie pracować w UK? Czy są w tym względzie jakieś przepisy?

Ostrzeżenia dotyczące upałów

Brytyjskie organy ds. zdrowia wydały pierwsze w tym roku ostrzeżenia przed upałami. Alerty będą obowiązywać dla sześciu regionów: Londynu, East Midlands, West Midlands, East of England, South East, i South West. The UK Health Security Agency (UKHSA) i Met Office poinformowały, że ostrzeżenia będą w mocy przez 72 godziny, od godziny 9 rano w piątek. Najcieplejszym dniem będzie sobota - synoptycy spodziewają się, że temperatura osiągnie 27 lub 28 st. C, a w niektórych gminach Londynu nawet 29 st. C. Eksperci UKHSA poinformowali, że tak wysokie temperatury mogą w sposób szczególny dotknąć osoby w wieku powyżej 65 lat i osoby z wcześniejszymi schorzeniami.





Do jak wysokiej temperatury można pracować?

Choć pierwsza fala upałów pojawi się na Wyspach w weekend, to warto jest przeanalizować, do jakiej temperatury można w UK swobodnie i bezpiecznie wykonywać zawodowe obowiązki. Na Wyspach istnieje zalecana minimalna temperatura w miejscu pracy (chociaż nie jest ona określona prawem), która wynosi 16 st. C lub 13 st. C, jeśli pracownicy wykonują pracę fizyczną. Niestety jednak w drugą stronę nie wszystko jest aż tak oczywiste. W zasadzie w uregulowaniach prawnych nie ma oficjalnej, maksymalnej temperatury pracy, a jedyne, co mówią o tym przepisy, to to, że w godzinach pracy temperatura we wszystkich pomieszczeniach roboczych powinna być „rozsądna”. Pracodawcy mają jednak obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do świeżego powietrza oraz wodę.

Co powinni zrobić pracodawcy, gdy w miejscu pracy jest za gorąco?

Związki zawodowe od dawna prowadzą kampanię na rzecz ustanowienia legalnej, maksymalnej temperatury pracy w pomieszczeniach, wynoszącej 27- 30 st. C. Tylko wówczas bowiem zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wiedzieliby, kiedy należy podjąć stosowne działania w celu obniżenia temperatury lub zakończenia wykonywania obowiązków zawodowych. Z kolei The Union of Shop, Disruptive and Allied Workers (USDAW) wzywa rząd do ustanowienia temperatury pracy na max. poziomie 24 st. C. - Osoby pracujące w pomieszczeniach potrzebują chłodnych napojów, częstszych przerw i swobodnego ubioru – mówi sekretarz generalny USDAW.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ten samochód ma kosztować zaledwie 8700 funtów. Wielka Brytania może być jednym z pierwszych krajów, w których się pojawi

Gospodarstwa domowe korzystające z liczników przedpłatowych nie zgłaszają się po 400 funtów dopłaty do rachunków za energię

Duży spadek rachunków za energię i to już niebawem

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!