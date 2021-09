Praca w UK: W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia sieci John Lewis i Waitrose zatrudnią nawet 7000 pracowników!

Fot. Getty

Tegoroczne święta będą zupełnie wyjątkowe, ponieważ pierwszy raz od zimy 2019 r. odbędą się prawdopodobnie bez większych pandemicznych ograniczeń. Świadoma tego faktu firma John Lewis Partnership rozpoczyna zatem proces rekrutacji pracowników tymczasowych, aby sprostać przedświątecznemu popytowi.

Spółka John Lewis Partnership, która jest właścicielem domów towarowych John Lewis i sieci supermarketów Waitrose, nie ma wątpliwości, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe, a ludzie będą chcieli sobie odbić ograniczenia, z jakimi musieli się zmagać przez ostatnie 1,5 roku w ramach nawracających lockdownów. Firma przewiduje, że zainteresowanie zakupami w okresie przedświątecznym może pobić wszelkie rekordy i dlatego już teraz rozpoczyna proces rekrutacji pracowników tymczasowych, aby sprostać przewidywanemu w grudniu, wysokiemu popytowi. John Lewis Partnership planuje zatrudnić nawet 7000 pracowników, którzy znajdą pracę albo w jednym z 331 oddziałów Waitrose (w charakterze sprzedawców lub pracowników nocnej zmiany), albo w jednym z 34 domów towarowych John Lewis. Dodatkowo spółka JLP zamierza przyjąć na stałe do pracy ok. 550 kierowców tirów i pracowników magazynów.

Święta Bożego Narodzenia 2021 będą wyjątkowe?

W ślad za John Lewis Partnership pójdą pewne i inne firmy, które będą chciały sprostać dużemu, przedświątecznemu popytowi w UK. - Wiemy, że pierwsze Święta Bożego Narodzenia po zniesieniu lockdownów klienci będą chcieli uczynić naprawdę wyjątkowymi, dlatego my zrobimy wszystko, co możemy, aby pomóc im świętować – nasz świąteczny zespół będzie miał tu do odegrania rolę kluczową – zaznacza Nikki Humphrey, dyrektor ds. personalnych w John Lewis Partnership. I dodaje: - Z niecierpliwością czekamy na przyjęcie ludzi do naszego zespołu w całym kraju.