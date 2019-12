Praca w UK - 50 tysięcy funtów rocznie za obsługę kanałów social media Elżbiety II!

Praca szuka człowieka - monarchini brytyjska ogłosiła rekrutację na stanowisko Head of Digital Engagement, czyli specjalisty od obecności Elżbiety II i rodziny królewskiej.

Elżbieta II pozostaje nadal młoda duchem i wciąż chce docierać do swoich poddanych w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko! Brytyjska królowa szuka kogoś z "kreatywnym talentem", kto mógłby się zająć prowadzeniem kont "Royal Family" w przestrzeni social media i wspomagać budowanie odpowiedniego wizerunku.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie kierowała niewielkim zespołem specjalistów od nowoczesnych mediów, a do jej obowiązków będzie należało relacjonowanie wydarzeń z życia Elżbiety II i jej rodziny w taki sposób, aby angażować zarówno młodych, jak i starych użytkowników najpopularniejszych platform społecznościowych. Brzmi ciekawie, prawda?

Zarobki? W ogłoszeniu, które ukazało się na łamach portalu LinkedIn oraz jest obecne na platformie Royal Household czytamy, że osoba piastująca stanowisko Head of Digital Engagement będzie zarabiać od 45 do 50 tysięcy funtów rocznie pracując od poniedziałku do piątku 37.5 godziny w ciągu tygodnia. Średnio wynarodzenie w skali miesiąca będą zatem wynosić około tysiąca funtów. Całkiem spora sumka!

Dodajmy, że oficjalny profil Royal Family ma 4,1 miliona obserwujących na Twitterze, 6,9 miliona na Instagramie i 4,9 miliona na Facebooku. To niewiele, jeśli spojrzymy choćby na social media młodych członków rodziny królewskiej - Williama i Kate, Meghan i Harry`ego - którzy wzbudzają o wiele większe zainteresowanie.

Kandydaci mogą składać wnioski do 24 grudnia, a rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w styczniu 2020 r.