Praca w Szwecji – jak ją znaleźć i jakie są zarobki w tym kraju?

Zastanawiasz się nad wyjazdem do Szwecji do pracy?

Szwecja jest obok Wielkiej Brytanii, Norwegii czy Niemiec kolejnym krajem, do którego Polacy udają się na emigrację i w którym można dobrze zarobić. Jak zatem wygląda szukanie pracy w Szwecji, o czym musimy pamiętać?

Zachętą dla każdej osoby szukającej pracy w Szwecji jest już podejście szwedzkiego Ministerstwa Pracy, które stara się zapewnić zatrudnienie wszystkim osobom, które tylko chcą pracę podjąć. Bardzo dobrze postrzegana jest postawa tych, którym zależy na zatrudnieniu. W tym kraju bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, a poziom aktywizacji zawodowej jest wysoki.

Jak szukać pracy w Szwecji?

Osoby szukające pracy w Szwecji mogą zrobić to przez agencję pracy lub przez urząd pracy. Pierwsza opcja pozwala na zdjęcie z siebie konieczności zajęcia się sprawami administracyjnymi czy nawet organizacyjnymi związanych np. z dojazdem czy zakwaterowaniem. Jest to przydatne zwłaszcza, jeśli nasza znajomość języka szwedzkiego jest słaba.

Nie możemy jednak zignorować bardzo ważnych kwestii, do których należą sprawdzenie samej agencji i tego, czy działa ona legalnie. Przydatną informacją jest także ta, czy agencja będzie wymagała od nas dodatkowej zapłaty – wszystko powinno znaleźć się w umowie, oprócz spraw związanych z zatrudnieniem, urlopem, zakwaterowaniem czy dojazdem do pracy.

Poszukiwanie pracy w Szwecji przez urząd pracy jest już trudniejszym zadaniem, jednak warto też pamiętać o tym, że urzędnicy w tym kraju bardzo starają się pomóc osobie zainteresowanej podjęciem zatrudnienia. W urzędzie zatem jesteśmy w stanie otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące formalności związanych z poszukiwaniem pracy, a także znajdziemy tam sporo ofert pracy. Portalem stworzonym przez urząd pracy w Szwecji jest Arbetsförmedlingen, w nim znajdziemy dużo ofert.

W jakich branżach poszukują pracowników?

W Szwecji od lat nie słabnie zapotrzebowanie na pracowników branży usługowej, turystycznej, edukacyjnej, opieki zdrowotnej, czy przemyśle motoryzacyjnym. Oczywiście na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby posiadające wysokie kwalifikacje. Dlatego też menadżerowie, jak i finansiści, zarabiają najwięcej.

Jeśli chodzi o warunki pracy, toydzień pracy w Szwecji trwa 40 godzin, plus (maksymalnie) 8-10 godzin nadliczbowych. Co istotne, w ciągu roku liczba godzin nadliczbowym nie może być większa niż 200. W ciągu roku mamy prawo do 25 dni urlopu - jest to absolutne minimum.

Ile zarabia się w Szwecji?

Zarobki w Szwecji nie należą do niskich, średnio wynoszą one 182,60 SEK za godzinę pracy. W tym kraju wprawdzie nie ma ustawowej płacy minimalnej, ale własny pułap minimalnych zarobków ustala każda branża, dlatego jej pracownicy mogą liczyć na to, że ich płace nie będą zależały od woli jednego pracodawcy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Szwecji w konkretnych zawodach przedstawia się następująco:

- osoby sprzątające – 24 800 SEK

- pracownicy biurowi – 32 700 SEK

- kelnerzy – 21 000 SEK

- kierowcy – 21 000 SEK

- hydraulicy – 25 800 SEK

- pielęgniarki – 34 000 SEK

- policjanci – 36 800 SEK

- pracownicy biurowi – 32 700 SEK

- księgowi – 42 100 SEK

- inżynierowie – od 38 100 SEK do 48 100 SEK.

Opłacalność pracy w Szwecji

Podobnie jak w Norwegii, Szwajcarii czy na Islandii, w Szwecji można dobrze zarobić, jednak koszty utrzymania również są wysokie. Najdroższy jest wynajem mieszkania, ale zależy on oczywiście od rejonu i od tego, czy zależy nam na zakwaterowaniu w dużym mieście czy w małej miejscowości. Ogólnie jednak w przeliczeniu praca w Szwecji przy obecnych kosztach utrzymania, nadal się opłaca i mieszkańców tego kraju stać na wygodne życie. Co jednak istotne, warto przynajmniej przyszłościowo, jeśli zależy nam na dłuższym pobycie w Szwecji, pomyśleć o nauce języka – co zawsze przydaje się na obcym rynku pracy, a także podwyższeniu naszych kwalifikacji, jeśli możemy. Wtedy nasze zarobki będą wyższe i będzie nas na więcej stać w tym kraju.

Warto zaznaczyć, że Szwecja ma najwyższe oprocentowanie podatku dochodowego - wynosi ponad 40 proc. od wynagrodzenia, a wraz z wyższą pensją, zwiększa się też wysokość oprocentowania. Jednak to wysokie oprocentowanie ma swoje przełożenie na system opieki społecznej i zdrowotnej.

