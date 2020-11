Praca w Kanadzie. Co trzeba załatwić przed wyjazdem i czy opłaca się emigrować?

Planujesz wyjazd do Kanady?

Wielu Polaków mieszkających na Wyspach zastanawia się nad dalszą emigracją po tym, jak Wielka Brytania definitywnie opuści Unię Europejską. Jednym z krajów najczęściej wybieranym przez naszych rodaków jest Kanada. O jakie zatem formalności należy zadbać, aby móc wyjechać tam do pracy?

Emigracja zarobkowa do Kanady nie jest wcale trudnym przedsięwzięciem, jednak przez sam chociażby fakt, że leży ona na innym kontynencie, nie jest aż tak prosta jak chociażby dotychczasowa przeprowadzka z Polski na Wyspy. Wiele jest jednak w zasięgu naszych możliwości.

Praca w Kanadzie – od czego zacząć?

Przed wyjazdem do Kanady najlepiej skorzystać z programu typu work and travel o nazwie International Experience Canada (IEC), dzięki któremu możemy otrzymać pozwolenie na mieszkanie i pracę w tym kraju przez 12 miesięcy. Jednym z warunków do skorzystania z tego programu jest ukończenie 35. roku życia.

Pierwszym krokiem jest założenie konta na stronie Immigration, a następnie przedstawienie odpowiednich dokumentów (paszportu, CV w języku angielskim, zaświadczenia o niekaralności, informacji na temat naszej najbliższej rodziny, zdjęcia paszportowego oraz odcisków palców). W przypadku, gdy mamy zaproszenie od pracodawcy, zezwolenie na pracę (work permit) wydawane jest dużo szybciej.

Po przyjeździe do Kanady konieczne jest wyrobienie numeru identyfikacji podatkowej (odpowiednik polskiego NIP-u i brytyjskiego NIN-u), czyli Social Insurance Number (w skrócie SIN).

Zarobki w Kanadzie

Kanadyjski rynek pracy jest bardzo zróżnicowany w zależności od regionu. Sama wysokość płac minimalnych przedstawia się następująco w różnych prowincjach:

Alberta — 15,00 CAD;

Kolumbia Brytyjska — 14,60 CAD;

Ontario — 14,00 CAD

Jukon — 13,71 CAD

Terytoria Północno-Zachodnie — 13.46 CAD;

Quebec — 13,10 CAD;

Nunavut — 13,00 CAD;

Wyspa Księcia Edwarda — 12,85 CAD;

Nowa Szkocja — 12,55 CAD;

Nowy Brunszwik — 11,70 CAD;

Nowa Fundlandia i Labrador — 11,65 CAD;

Manitoba — 11,65 CAD;

Saskatchewan — 11,32 CAD.

W przypadku urlopu pracownik ma prawo do minimum 10 dni wolnego w roku, jednak liczba dni urlopowych jest ustalana indywidualnie z pracodawcą.

Zarobki w Kanadzie zależne są od branży, najwięcej można zarobić w finansowej i ubezpieczeniowej – 97 000 CAD rocznie, w administracji publicznej 89 000 CAD rocznie, w służbie zdrowia 63 000 CAD rocznie, a w hotelarstwie i gastronomii około 28 000 CAD rocznie.