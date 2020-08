Praca w Anglii - jakie dokumenty są potrzebne do podjęcia pracy w UK? [ZOBACZ wideo]

Co jest potrzebne do podjęcia pracy w UK?

Co jest potrzebne, aby móc podjąć legalną pracę w Wielkiej Brytanii? Jak starać się o przyznanie numeru NIN? Jak zakłada się konto w angielskim banku? Wszystkiego tego dowiecie się z poniższego filmiku!

Jakie dokumenty są potrzebne do pracy w UK? Odpowiadając najprościej na to pytanie wskażemy na trzy rzeczy! Są to angielski adres, numer NIN oraz konto w jednym z banków na Wyspie. Ale jak to wszystko ogarnąć, jak się za to zabrać? Z pomocą spieszy polska vlogerka w UK o imieniu Edyta, która ponad pięciu lat mieszka w Londynie i w jasny sposób wyjaśnia jak sobie z tym wszystkim poradzić.

Co jest potrzebne do podjęcia pracy w UK?

Zobaczcie sami:

Oto podsumowanie najważniejszych punktów tego filmiku:

1) Adres - jeśli przyjeżdżacie do UK "do kogoś" to nie powinno być problemów z przynajmniej tymczasowym podawaniem jego lub jej adresu. W innym wypadku trzeba po prostu znaleźć jakieś lokum, nawet tymczasowe.

2) NIN jest brytyjskim odpowiednikiem numerów NIP oraz PESELU i przyznawany jest każdemu indywidualnie i jednorazowo. Jest on konieczny do identyfikacji składek opłacanych na ubezpieczenie oraz fundusz emerytalny.

Póki co, dysponując polskim paszportem, do końca 2020 roku nie potrzebujemy już nic innego, żadnego dodatkowego dokumentu, aby móc aplikować o numer NIN.

Pewnym problemem może byś obecny stan pandemii i ewentualne umówienie się na rozmowę z Job Centre Plus może być utrudnione.

3) Konto bankowe - z tym może być trochę zamieszania, bo aby otworzyć konto w banku trzeba mieć pracę, a żeby móc starać się o pracę...