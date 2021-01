Praca po Brexicie: Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc pracować w UK po 1 stycznia 2021? [WIDEO]

Jakie zasady będą obowiązywać, jeśli przyjedziemy do UK w bieżącym roku?

Punktowy system imigracyjny po Brexicie - na czym polega i co się zmieni?

Zatrudnanie imigrantów w UK od 1 stycznia 2021 roku - co trzeba wiedzieć?

Znamy już wszystkie zasady dotyczące podejmowania pracy w Wielkiej Brytanii po Brexicie - w tym krótkim filmiku zobaczycie co się zmieniło po 1 stycznia 2021 roku, jakie warunki trzeba spełnić aby móc pracować w UK będąc imigrantem z Polski oraz ile to będzie kosztować. Zapraszamy do oglądania!

Po raz kolejny na naszych łamach gościmy Edytę Stępień, popularną polską vlogerkę w UK, której filmiki już nieraz na "Polish Express" publikowaliśmy. Tym razem nasza rodaczka "wzięła na warsztat" temat imigracji do UK po Brexicie w perspektywie podjęcia tam pracy. Co trzeba wiedzieć przed podjęciem pracy w Wielkiej Brytanii? Jakie wymagania stawiane są imigrantom z UE? Jak działa system punktowy i w jaki sposób starać się o wizę pracowniczą? Wszystkie te tematy zostaną poruszone w poniższym filmiku.

Rzecz jasna na łamach "Polish Express" wielokrotnie ten temat poruszaliśmy. Po więcej szczegółów dotyczących prawa do pracy w UK odsyłamy do naszych wcześniejszych tekstów. Szczegółowe omówienie systemu punktowego znajdziecie w tekście "Zatrudnianie obywateli UE w UK od 1 stycznia 2021 – Co się zmieni?" z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Z kolei w "PORADNIK: Jak będzie wyglądał imigracyjny system punktowy po Brexcie? Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć" omówiliśmy regulacje obowiązujące po 1 stycznia. I wreszcie w "Brexit: Prawo do pracy w UK po okresie przejściowym. O czym warto wiedzieć?" podsumowaliśmy wszystkie najważniejsze informacje w tym temacie.

Zatrudnanie imigrantów w UK od 1 stycznia 2021 roku - co trzeba wiedzieć?

No i rzecz jasna zapraszamy do obejrzenie filmiku:

Punktowy system imigracyjny po Brexicie - na czym polega i co się zmieni?

Po więcej filmików autorstwa Edyty zapraszamy na jej kanał "Edyta Stepien" na YouTubie - jeśli Wam się spodobają to możecie "zostawić suba", czyli zasubkrybować kanał.

Redakcja zastrzega, iż powyższy materiał wideo jest wyrazem osobistych przekonań jego autora/autorki i nie reprezentuje poglądu redakcji "Polish Express". Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!