Praca na budowie w Londynie - jak wyrobić potrzebne dokumenty? Wszystko o karcie CSCS, self-employed, LTD

Komu potrzebna jest działalność LTD i jak ją zarejestrować nie wychodząc domu?

Jak wyrobić wszystkie potrzebne dokumenty do podjęcia legalnej pracy na budowie w Londynie (i w zasadzie w Anglii)? Od czego zacząć? Jak to ogarnąć? Specjalnie dla Was mamy filmik, który rzuci nieco światła na te kwestie!

Czym jest karta CSCS? Otóż certyfikat Construction Skills Certification Scheme jest konieczny, aby móc pracować na brytyjskich budowach i zasadniczo zwiększa szanse na znalezienie pracy w sektorze budowlanym. Bez takiego dokumentu nie będzie możliwe legalne pracowanie na większości "construction sites" w UK! Regulacje w tej kwestii zostały wprowadzone w 1995 roku. Istnieje kilkanaście rodzajów kart CSCS. W sumie obejmuje aż 350 różnych zawodów z tego sektora. Najbardziej podstawowa jest ta "zielona" - uprawnia do wykonywania prostych prac, np. na stanowisku pomocnika budowlanego, murarza lub tynkarza.

Jak wyrobić kartę CSCS?

Więcej na temat tego, jak wyrobić kartę CSCS, ile ona kosztuje, jak wygląda egzamin, jak można się do niego przygotowywać oraz kwestie związane z formami zatrudnienia, a więc z self-employed, sole trader czy spółką LTD zobaczycie i usłyszycie w poniższym nagraniu. Autorką poniższego filmiku jest Edyta Stępień, polska vlogerka z Londynu, która już nieraz gościła na naszych łamach ze swoimi produkcjami.

Jeśli interesuje Was ta tematyka to polecamy zapoznać się z materiałem przygotowanym przez Edytę:

Na czym polega praca, jako self-employed i jak się zarejestrować jako sole trader?

UWAGA! Mamy świadomość, że ten filmik w pełni nie wyczerpuje tego jakże obszernego tematu, zawiera jedynie naprawdę podstawe, ale konkretne informacje. Niemniej, mamy nadzieję, że w jakimś stopniu okaże się dla was pomocny. Jeśli potrzebujecie więcej informacji na ten temat to odsyłamy Was pod poniższe linki:

https://www.naric.org.uk

https:/www.cskills.org

https:/www.cscs.uk.com

https://www.gov.uk/set-up-sole-trader

https://www.cscs.uk.com/applying-for-cards/

https://www.cscs.uk.com/applying-for-cards/health-and-safety-test/

https://www.gov.uk/set-up-limited-company

Jeśli temat okaże się dla Was interesujący, to zapewniamy, że w przyszłości będziemy jeszcze podejmować ten temat w bardziej obszernych artykułach. Dajcie nam znać czy jest to dobry pomysł!

