Praca marzeń w UK: 1000 funtów za jedzenie lodów. Ale jest jeden haczyk

Jeśli lubisz desery lodowe, zwłaszcza w trwające teraz na Wyspach upały, to może być praca dla ciebie. Pewna firma produkująca lody bez cukru szuka kandydata, który weźmie udział w badaniu na temat tego, czy lody bezcukrowe mogą być tak samo smaczne jak te z cukrem.

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem na 2 tysiącach osób dorosłych, aż 49 proc. Brytyjczyków jest uzależnionych od słodyczy i „nie może bez nich żyć”. Ponad trzy czwarte badanych przyznało, że próbowało rzucić nałóg, ale przyznało, że wytrzymało bez słodyczy jedynie trzy do pięciu dni. Z kolei zgodnie z raportem NHS przeciętny Brytyjczyk spożywa 700g cukru tygodniowo lub średnio 140 łyżeczek na osobę. Rocznie daje to aż 7 280 łyżeczek cukru. Mimo tego, że większość z nas jest świadomych negatywnych skutków jedzenia słodyczy, tylko 3 proc. osób jest w stanie przestać je jeść na stałe.

Praca marzeń

W 100ml lodów waniliowych może znajdować się aż 15,2g cukru, co przyczynia się tylko do zwiększenia nałogu u miłośników słodyczy. Na rynku pojawiły się jednak firmy, które chcą pomóc nam radzić sobie z nałogiem i sprzedawać lody bez cukru, jednak nie chcą, aby straciły one na smaku. W tym właśnie celu jedna z nich postanowiła zatrudnić osobę, która będzie testować bezcukrowe lody i dokumentować ten proces. W rekrutacji mogą brać udział osoby będące w wieku od 18 do 60 lat, które nie chorują na cukrzycę, nie mają nadwagi, ani nadczynności tarczycy.

Nie musimy iść na kompromisy dbając o zdrowie

Właściciel firmy szukającej testera lodów bezcukrowych mówi:

- Naszym głównym celem jest pokazanie społeczeństwu, że nie musimy iść na kompromisy w kwestiach smakowych prowadząc zdrowy styl życia. Wielu z nas w Wielkiej Brytanii je więcej cukru niż powinno, jesteśmy dumni z tego, że możemy zaoferować bezcukrową, wysokoproteinową alternatywę.