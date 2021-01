PRACA MARZEŃ: Teraz możesz zarabiać na testowaniu pantofli! Zobacz gdzie aplikować

Fot. Getty

Szukasz pracy marzeń? Teraz masz szansę, żeby taką zdobyć – wystarczy tylko, że zgłosisz się na ochotnika do testowania... pantofli! Za tę idealną pracę na czas lockdownu można otrzymać niemałe wynagrodzenie!

Najnowsza oferta pracy marzeń pochodzi od firmy produkującej nocną bieliznę - Bedroom Athletics. Firma poszukuje osoby, która entuzjastycznie odda się testowaniu produkowanych przez nią pantofli i nie ukrywa, że jej oferta to prawdziwy „Kopciuszek na obecnym rynku pracy”. Oficjalnym „Testerem Pantofli” może zostać zarówno kobieta, jak i mężczyzna, niezależnie od wieku lub posiadanego zawodu (może też nim zostać choćby uczeń szkoły średniej). Najważniejszy warunek wstępny dla kandydata jest taki, by dysponował on określoną ilością wolnego czasu i by sporo czasu spędzał obecnie w domu.

Tester pantofli może sporo zarobić

A ile można zarobić w pracy marzeń, jako tester pantofli? Cóż, całkiem sporo, bo aż £333 za dwa pełne dni pracy w ciągu miesiąca. Stawka jest bardzo kusząca - £333 za dwa dni to £166,5 za jeden dzień pracy, a nie trudno jest wyliczyć, że jest to dzienne wynagrodzenie osoby, która otrzymuje roczną pensję na poziomie £40 000.

„Dzięki dwóm nowym testerom pantofli na pokładzie będziemy mieli jeszcze większą szansę, by zapewnić mieszkańcom UK pracującym obecnie w domu kapcie o niezrównanej jakości. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę podania o pracę. Mamy nadzieję, że po lockdownach w Wielkiej Brytanii będzie to dla kogoś idealna praca. To naprawdę świetna rola, w którą można się wślizgnąć” - zaznaczył na łamach „The Sun” założyciel Bedroom Athletics - Howard Wetter.

Aby aplikować o pracę marzeń należy wejść na stronę Bedroom Athletics i napisać we wniosku, dlaczego to właśnie my najbardziej nadajemy się na testera pantofli.