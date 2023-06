Praca marzeń na słynnej szkockiej wyspie z niepowtarzalną plażą

Jeśli urzekło was piękno szkockich wysp i myślicie o przeprowadzce na którąś z nich, teraz macie taką możliwość. Właśnie pojawiła się wyjątkowa okazja prowadzenia kawiarni na wyspie Barra.

Praca marzeń na szkockiej wyspie Barra

Tym razem pojawiła się oferta dotycząca pracy w kawiarni na odległej szkockiej wyspie. Kawiarnia, która ma zostać otwarta jeszcze tego lata, znajduje się na lotnisku na wyspie Barra na Hebrydach Zewnętrznych.

Samo lotnisko nie jest wcale zwyczajne. Znane jest ono na całym świecie ze swojego pasa startowego na piaszczystej plaży.

Według należącej do szkockiego rządu spółki Highlands and Islands Airports Limited (HIAL) praca na wyspie stanowi „wyjątkową okazję”. Jak podano: „Lotnisko jest bardzo popularne ze względu na naszą wyjątkową lokalizację na plaży i zainteresowanie gości na całym świecie niezależnie od tego, czy przylatują do nas, czy nie. Nasza kawiarnia działała przez wiele lat przed wybuchem pandemii i chętnie wrócimy do oferowania wysokiej jakości kawiarnianych napojów, przekąsek i jedzenia”.

Nowa inwestycja komunikacyjna

Spółka ujawniła także, że lotnisko dostało obecnie dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona funtów, aby wprowadzić niezbędne modernizacje i udogodnienia. Częścią nowego projektu dotyczącego rozwoju jest właśnie ponowne uruchomienie kawiarni, która ma wrócić do pełnej działalności.

„Budynek terminala na lotnisku Barra przechodzi obecnie znaczną rozbudowę i remont, aby zapewnić dużo lepszą obsługę klienta, a plany obejmują zapewnienie nowej komercyjnej kuchni cateringowej. Oczekujemy, że nowe terminale zapewnią możliwość zwiększenia liczby pasażerów, gdyż z części wypoczynkowej będzie roztaczał się piękny widok na plażę oraz samoloty lądujące i startujące z tego słynnego na całym świecie miejsca” – napisano.

