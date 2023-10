Praca i finanse Praca marzeń dla miłośników spokoju

Dla fanów ciszy i spokoju pojawiła się nietypowa oferta dotycząca zatrudnienia. Praca marzeń związana jest z zamieszkaniem na szkockiej wyspie Fair Isle liczącej sobie 60 mieszkańców.

Na położonej na Szetlandach wyspie Fair Isle poszukiwany jest pracownik. National Trust Scotland, które jest właścicielem wyspy, zapewni dom wybranemu kandydatowi. Pod warunkiem oczywiście, że ten spełni kryteria określone przez organizację charytatywną.

Praca marzeń na Fair Isle

Clea Warner z National Trust Scotland powiedziała:

– Przebywając na Fair Isle na początku października doskonale wiem, jakie to piękne i przyjazne miejsce. Dla każdego kto kocha przyrodę nie ma takiego drugiego miejsca. Społeczność jest bardzo dynamiczna i przyjazna. Także zaangażowana w utrzymanie Fair Isle jako miejsca tętniącego życiem. Nowa oferta pracy na wyspie to fantastyczna okazja, aby być częścią tego niesamowitego miejsca.

– Zawsze miło widzieć, gdy pojawiają się możliwości pracy na Fair Isle. Nasza organizacja charytatywna w dalszym ciągu współpracuje ze społecznością i organizacjami takimi jak Highlands & Islands Enterprise i Shetland Islands Council, aby wspierać zrównoważony rozwój tej wyspy. (…) Mamy nadzieję, że ogłoszenie o pracę na promie wzbudzi duże zainteresowanie i nie możemy się doczekać, aby powitać na wyspie wybranego kandydata – dodaje Clea.

Sami mieszkańcy wyspy nie ukrywają swojego podekscytowania „poznaniem nowych twarzy” i chętnie podpowiedzą, jak „wybrany kandydat może zaangażować się w życie lokalne”.

– To szansa na bycie częścią żywej społeczności, co jest obecnie rzadkością. To społeczność patrząca w przyszłość – twierdzi James Stout, mieszkaniec Fair Isle.

Warunki pracy

Sama oferta pracy dotyczy pomocnika pokładowego na łodzi, który dbałby o dobro pasażerów oraz o spełnianie obowiązków żeglarskich. Pracownik na Fair Isle pomagałby m.in. w bezpiecznym i skutecznym cumowaniu i odcumowaniu łodzi. Powinien dbać także o bezpieczeństwo pasażerów w trakcie transportu, ze szczególnym uwzględnieniem pasażerów niepełnosprawnych. Oferta ważna jest do 20 października.

Fair Isle jest zamieszkana wprawdzie bardzo skromnie przez nieliczną społeczność rybacką i rolniczą, ale od dawna, bo od 6000 lat. W wieku XIV była własnością Norwegii. Obecnie jednak właścicielem wyspy jest National Trust for Scotland.

