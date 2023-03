„Praca marzeń” - czy taka w ogóle istnieje? Dla blisko połowy ludzi to czysta fantazja

Czy wierzysz w to, że kiedyś uda Ci się ją zdobyć?

Praca marzeń to sfera fantazji?

Wielu z nas miało pewnie w swoim życiu poczucie, że gdyby tylko udało nam się dostać idealną pracę, to wykonywanie obowiązków zawodowych byłoby czystą przyjemnością. Prawda jest jednak taka, że, jak się bliżej przyjrzeć sprawie, blisko połowa z nas wcale w istnienie „pracy marzeń” nie wierzy.

Praca marzeń to sfera fantazji?





Czy tzw. „praca marzeń” to czysta fantazja, ponieważ nie potrafimy tak naprawdę szczegółowo podać, na czym miałaby ona polegać? Cóż, najnowsze badanie przeprowadzone przez Accor pokazuje, że tak właśnie może być, ponieważ blisko połowa z nas, 46 proc. dorosłych nie wierzy, że taka praca istnieje. Ankieta przeprowadzona wśród 2000 pracowników pokazała, że 64 proc. osób nie pracuje obecnie w branży, w której najbardziej by chciało, a 71 proc. - że nie pełnią onin roli, do której uważają, że są stworzeni. Poza tym aż 41 proc. ankietowanych uważa, że osiągnięcie przez nich idealnej ścieżki kariery nie jest realistycznym celem. Natomiast branże, które wskazywane są przez respondentów jako te, w których „idealna praca” powinna występować najczęściej, to m.in. sztuka kreatywna i projektowanie, sport i turystyka oraz opieka zdrowotna.

Na czym miałaby polegać praca marzeń?

Jeśli chodzi o to, czym miałaby się wyróżniać „praca marzeń”, to ankietowani na pierwszym miejscu postawili na elastyczną pracę. Na kolejnych miejscach znalazły się też wysokie nagrody finansowe, możliwość podróżowania (35 proc.), regularne podwyżki wynagrodzenia (45 proc.) oraz niesiedzenie całymi dniami za biurkiem (26 proc.). Wśród dalszych korzyści, które znalazły się na liście cech charakterystycznych dla „pracy marzeń”, są: brak monotonii w pracy (25 proc.), dostęp do bezpłatnego jedzenia i picia (21 proc.), możliwość chodzenia na pracownicze imprezy (20 proc.) lub pracę w innym kraju (18 proc.).

40 cech „idealnej pracy”

Poniżej prezentujemy Wam 40 cech „idealnej pracy”, na które wskazali respondenci najnowszego badania:

Elastyczne godziny pracy Wysokie nagrody finansowe Regularne podwyżki płac Dobre benefity pracownicze Możliwość podróżowania Wesoły zespół Zróżnicowana praca – na co dzień Możliwość niesiedzenia przy biurku przez cały dzień Brak monotonii w pracy - by każdy dzień nie był taki sam Możliwość uszczęśliwiania ludzi Nieograniczona możliwość wyjeżdżania na wakacje Darmowe jedzenie / napoje Ubezpieczenie zdrowotne/dentystyczne Możliwość wykazywania się kreatywnością Możliwość chodzenia na pracownicze imprezy Możliwość podjęcia pracy w innym kraju Wolny dzień od pracy w urodziny - bez konieczności brania na tę okazję urlopu Możliwość uczenia się w pracy Możliwość regularnego poznawania nowych ludzi Zniżki w ramach świadczeń pracowniczych Nieformalny strój Możliwość zdobycia uniwersalnych umiejętności Rozmowa z ludźmi twarzą w twarz Możliwość bycia proaktywnym Możliwość pracy dni i w godzinach poza przyjętym na ogół schematem Szybki rozwój kariery Możliwość otrzymywania napiwków lub bonusów Możliwość wzięcia urlopu wypoczynkowego z uwagi na wypalenie zawodowe Atrakcyjne świadczenia rodzicielskie Samochód służbowy Wyjazdy integracyjne Możliwość brania na siebie odpowiedzialności od samego początku kariery Możliwość przyprowadzenia zwierzaka do pracy Siłownia na miejscu Regularne imprezy towarzyskie z kolegami Możliwość spotykania celebrytów Pokoje do ucinania sobie drzemki w pracy Planowanie wydarzeń Telefon służbowy Możliwość pracy w dzień i w nocy

Praca marzeń niejedno ma oblicze

Na łamach „Polish Express” często podejmujemy temat pracy marzeń, ponieważ od czasu do czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się oferty, które mają jej znamiona. Zupełnie niedawno jedna z takich ofert dotyczyła pracy na małej szkockiej wyspie Rona, położonej na Hebrydach Wewnętrznych, na północ od Raasay i na wschód od półwyspu Skye Trotternish, która w XVI wieku słynęła jako schronienie dla piratów. Właśnie na tej wyspie, liczącej zaledwie 3,6 mil kwadratowych, gdzie znajdują się zaledwie cztery domki, gdzie nie ma sklepów ani pubów i na którą można się dostać jedynie łodzią, potrzebne są dwie osoby do obsługi wakacyjnych posiadłości i do pomocy przy 180 rezydujących tam jeleniach.

Zgodnie z ogłoszeniem, wybrani kandydaci będą mogli na wyspie Rona pełnić różne funkcje, w tym także „zajmować się konserwacją i zarządzaniem majątkiem i nieruchomościami, sprzątaniem, logistyką oraz pomocą w zarządzaniu jeleniami”. A ponieważ wyspa nie jest podłączona do żadnej sieci energetycznej, to mile widzianą umiejętnością u kandydatów byłaby również znajomość obsługi paneli słonecznych, generatorów prądu i falowników. Albo przynajmniej chęć nauczenia się obsługi tychże urządzeń.

