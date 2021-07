Praca dla polskich imigrantów na wyspie Jersey - dlaczego warto szukać tu zatrudnienia?

Fot: Wikimedia Commons

Czy w perspektywie Brexitu i w obecnej sytuacji Polacy mieszkający w UK (i nie tylko!) powinni zastanowić się nad podjęcie pracy na wyspie Jersey? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu!

Wyspa Jersey jest największą spośród Wysp Normandzkich, grupy wysp w kanale La Manche u wybrzeży francuskiej Normandii. Zasadniczo wyspa Jersey to potoczna nazwa dependencji korony brytyjskiej, która oficjalnie nazywa się Baliwatem Jersey (ang. Bailiwick of Jersey), który obejmuje samą wyspę o takiej nazwie, a także kilkadziesiąt sąsiednich, niezamieszkanych wysepek. Jest to więc terytorium zależne od Korony Brytyjskiej, ale za obronę i bezpieczeństwo odpowiada właśnie Wielka Brytania. Trzeba również dodać, że Jersey nie należy do Unii Europejskiej (także przed Brexitem region ten nie należał do Wspólnoty).

Praca dla Polaków na Jersey - o czym trzeba wiedzieć?

Z czego słynie Jersey? Mamy tu z jednej strony malownicze widoki, z pięknymi plażami, niezwykłymi klifami - można więc mówić o aspekcie turystycznym, szczególnie, że panujący klimat na wyspie jest umiarkowany ciepły morski, z łagodnymi zimami i umiarkowanym latem. Współcześnie poważną rolę w gospodarce Jersey odgrywają usługi finansowe, które stanowią około 60% PKB. Co jest tego powodem? Otóż mamy tu do czynienia z "rajem finansowym", do którego uciekają przedsiębiorcy (szczególnie ci z Niemiec), aby nie płacić podatków. Wynika to z odrębnego ustawodawstwa oraz specyficznego położenia politycznego i geograficznego.

Dlaczego warto podjąć tu pracę? "Znacznie lepsza jakość życia, niska przestępczość, czyste morskie powietrze, brak konieczności dojazdów do pracy lub znacznie krótsze czasy dojazdu" - komentuje Rafał Boraczuk z firmy Dandara, która rekrutuje wśród Polaków murarzy, tynkarzy elewacyjnych i pomocników budowlanych. "Nasze budowy są zlokalizowane w odległości 15 min. piechotą od centrum i w tych lokalizacjach szukamy zakwaterowania dla przyszłych pracowników. Praca na wyspie Jersey oferuje duże zniżki podatkowe, atrakcyjniejsze progi podatkowe w porównaniu z UK, brak wymogów CSCS, brak NIN. Z naszej strony oferujemy pomoc w załatwieniu formalności związanych z podatkami i bankami. Mamy podpisane kontrakty na następnych kilka lat, a następne wnioski budowlane są w fazie rozpatrywania. Mamy do czynienia z boomem budowlanym, więc pracy nie zabraknie!".

Na jakie zarobki można liczyć?

"Stawki są różne w zależności od stażu pracy, doświadczenia zawodowego, posiadania formalnych kwalifikacji" - uzupełnia Rafał Boraczuk. "Po miesiącu pracy, jak w większości zawodów, następuje podwyżka, a później w zależności od postępów - następna. W przypadku murarzy i tynkarzy średnio co półtora miesiąca dajemy bonus za terminowe wykonanie zadania. Wciąż pracuje z nami pierwsza fala emigracyjna Polaków sprzed 17 lat. Pobudowali domy w Polsce, mają rodziny w Polsce i wciąż pracują z nami. Firma dba o swoich pracowników, inwestuje w rozwój ich umiejętności. Mamy sporo murarzy, którzy byli pomocnikami u nas, a teraz oni szkolą następnych. Staramy się zminimalizować rotacje pracowników do minimum. Mamy kilku murarzy, którzy odeszli do konkurencji, a po 3-4 tygodniach wrócili. Ponieważ większość innych firm oferuje tzw. kontrakty zerowe, gdzie u nas kontrakt jest bezterminowy, z płatnym urlopem, z minimum od 45 do 50 godzin pracy w tygodniu. Firma oferuje zestaw nowych narzędzi na start, wiec nie trzeba przywozić ich ze sobą".

Czy Polacy mieszkają na Jersey? Szacuje się, że na wyspie może mieszkać około 5 tysięcy naszych rodaków. Według dostępnych danych Polacy są jedną z głównych mniejszości narodowych na wyspie i stanowią około 3 procent ogóły populacji. W stolicy wyspy, Saint Helier da się usłyszeć język polski, jest tu polski sklep i restauracja. Przez rodowitych mieszkańców jesteśmy tu postrzegani bardzo dobrze. Jak pisze konsul honorowa RP w Saint Helier Magdalenę Chmielewską na łamach portalu jerseyeveningpost.com cieszymy się dobrą opinią wśród miejscowych.

Czy fakt, że wyspa nie stanowi części UE jest problemem?

"Dla Polaków mieszkających w UK są dwa bardzo ważne i bardzo proste wymogi - muszą posiadać ważny paszport i potwierdzenie złożenia wniosku o settled status lub certyfikat potwierdzający ten status. Praca jest od ręki, zakwaterowanie na początek w hotelu, gdzie firma dofinansowuje część kosztów. Nasza firma pomaga w załatwieniu tych formalności i znalezienia lokum na stałe" - wylicza Rafał Boraczuk z firmy Dandara.

"Dla zainteresowanych przyjazdem spoza CTA (common travel area – UK, Jersey, Guernsey Isle of Man, Irlandia) po Brexicie jest to utrudnione. W przypadku takiej osoby zachodzi potrzeba uzyskania pozwolenia na pracę na konkretnym stanowisku - to koszt 175£ - a następnie złożenie wniosku o wizę pracowniczą Tier 5 Seasonal Worker - opłata 475£. Również i w tym przypadku nasza firma pomaga w załatwieniu formalności, a mówiąc konkretniej ponosimy koszt wszystkich opłat związanych z aplikacją, a ja zajmuję się całym procesem wizowym od początku do końca, czyli od momentu złożenia pozwolenia o pracę do potwierdzeniu terminu wizyty w Centrum Wizowym w Warszawie celem dodania wizy do paszportu" - dodaje Boraczuk.

Dlaczego warto znaleźć zatrudnienie na wyspie Jersey?

Co przyciąga tu naszych rodaków? Warto zaznaczyć, że w sezonie liczba naszych rodaków pracujących na wyspie Jersey podwaja się. Bezrobocie jest niskie, rąk do pracy brakuje, więc siłą rzeczy imigrantów szukających zarobku nie brakuje. Atutami Jersey z pewnością jest fakt, że pracując tu płaci się niskie podatki (niższe, niż w UK), sama wyspa jest niewielka, więc odpadają uciążliwości związane z dojazdem do pracy. Poza tym, bez najmniejszego problemu dogadamy się tutaj w języku angielskim, ale także często słychać tu polski, bo bardzo duża ilość pracowników rekrutowanych przez firmę Dandara swobodnie mówi po polsku (obowiązują tu dwa języki urzędowe: właśnie angielski i francuski, a oprócz nich ważnym językiem jest lokalny język Jèrriais).

Chcesz wiedzieć więcej o pracy na wyspie Jersey? KLIKNIJ w poniższy banner:

Artykuł ma charakter tekstu sponsorowanego. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.