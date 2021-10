Praca dla ludzi życzliwych. Jedna z czołowych brytyjskich firm zatrudni 5 000 pracowników

artykuł sponsorowany

Czy życzliwość jest twoją cechą wiodącą? Cera, jedna z pionierskich brytyjskich firm zajmujących się opieką domową, tworzy 5000 nowych miejsc pracy, przy czym większość z nich w usługach opieki zdrowotnej, takich jak profesjonalni opiekunowie i pielęgniarki. Cera stara się również zatrudniać specjalistów w zakresie operacyjnym, technologicznym, finansowym i danych, aby przyspieszyć i ułatwić jej rozwój.



Cera wprowadziła również nowy bonus „Golden Hello” w wysokości 500GBP, który ma zastosowanie do wszystkich nowych profesjonalnych opiekunów, którzy do nich dołączą. Mówiąc o zmianie ścieżki kariery, profesjonalna opiekunka Macie mówi: „Kiedy jesteś tam, w czyimś domu i zapewniasz mu opiekę, której potrzebuje, a jego twarz się rozjaśnia, jest to po prostu niezapomniane. Kiedyś byłam kelnerką i zmieniłam profesję po tym, jak zostałam zwolniona… Myślę, że zakochałam się w tej pracy, to bardzo, bardzo dobra praca i nie sądzę, żeby ludzie zdawali sobie z tego wsytarczająco sprawę". Osoby ubiegające się o stanowisko profesjonalnego opiekuna nie muszą posiadać określonych umiejętności lub kwalifikacji, aby aplikować. Struktura firmy umożliwia organizację: rekrutacji, szkolenia, certyfikacji oraz wdrażanie nowych profesjonalnych opiekunów w ciągu kilku dni.

Cera poszukuje ludzi, którzy są życzliwi, współczujący i mają cenne doświadczenie życiowe - mamy również niesamowite możliwości rozwoju kariery jako szybko rozwijająca się firma, w tym udział w zarządzaniu lub naszym programie szkoleniowym dla asystentów pielęgniarskich. Komentując to miejsce pracy i szybki rozwój w Cera, współzałożyciel i dyrektor generalny, dr Ben Maruthappu, powiedział: „Na początku pandemii postanowiliśmy rozwiązać dwa z najbardziej palących problemów, przed którymi stoi Wielka Brytania. Po pierwsze, chcieliśmy zmniejszyć presję wywieraną na NHS z powodu pandemii poprzez wprowadzenie większej liczby pracowników do sektora opieki, a po drugie, chcieliśmy zaoferować pracę tysiącom ludzi, aby pomóc w przeciwdziałaniu kryzysowi bezrobocia, umożliwiając im przekwalifikowanie się i osiągnięcie spełnienia kariery w opiece zdrowotnej”.



„Jesteśmy niezmiernie dumni z roli, jaką mogliśmy odegrać do tej pory. To jednak dopiero początek - w krótkim okresie planujemy dalszy rozwój Cera i wprowadzenie dodatkowych 5000 nowych specjalistów do sektora opieki zdrowotnej i społecznej w okresie bezprecedensowej presji.” Jeśli interesuje Cię stanowisko w opiece, możesz znaleźć pracę w pobliżu, szybko i łatwo aplikować online (nie jest wymagane CV!) na https://www.ceracare.co.uk/jobs?