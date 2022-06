Pożyczki do 2000 GBP bez oprocentowania - jak działa program No Interest Loan Scheme?

Program rządowy oferujący nieoprocentowane pożyczki osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej ma objąć 20 000 osób mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jak będzie działać No Interest Loan Scheme?

Program NILS testowany był między innymi w Manchesterze i okazał się wielkim sukcesem. W związku z tym brytyjski rząd rozszerza go na kolejne części kraju. Jak działa No Interest Loan Scheme? To bardzo proste - będzie to oferta finansowanych przez władze UK pożyczek do 2000 GBP osobom, których nie stać na "zwykłe" pożyczki, ze względu na wysokość oprocentowania. Program ma oferować wsparcie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji (np. z powodu rosnących kosztów utrzymania). Osoby, chcące skorzystać z pożyczki w ramach NILS mogą otrzymać jedną pożyczkę na minimum sześć miesięcy i maksimum 18 miesięcy, przy średniej 12 miesięcy. Pożyczkobiorcy mogą uzyskać dostęp do kwot od 100 GBP do 2000 GBP, przy czym średnia kwota wynosi 500 GBP.

Jak działa ten program?

Póki co zapowiedziano, że program będzie działał przez okres dwóch lat. W 2024 roku zapadnie decyzja czy przedłużyć go na kolejny okres. Wtedy również okaże się czy będzie dotyczył Wielkiej Brytanii w całości. Wówczas, według studium wykonalności przeprowadzonego przed pandemią, obejmowałby nawet pół miliona mieszkańców UK.

Skąd będą się brały pieniądze na pożyczki w ramach No Interest Loan Scheme? Program jest częściowo zarządzany przez Fair4All Finance, organizację założoną przez Ministerstwo Skarbu i Departament Kultury, Mediów i Sportu trzy lata temu, aby "wspierać dobrobyt finansowy osób znajdujących się w trudnej sytuacji". Środki na jego działanie będą pochodzić z Skarbu Państwa (3,8 miliona funtów), 1,2 miliona funtów dołoży JPMorgan Chase, a kolejny 1 milion funtów - poszczególne jednostki samorządowe.

Kto może z niego skorzystać?

Zdaniem sekretarza ds. ekonomicznych w Ministerstwie Skarbu Johna Glena, program na pełną skalę ma szansę zostać wdrożony. W jego opinii NILS pozostaje "jest fundamentalną, wartościową, nową inicjatywą, zapewniającą produkt wejściowy dla ludzi", którzy nie mogą uzyskać kredytu.

