Pozostań bezpieczny tej jesieni – radzą eksperci, ostrzegając przed podwójnym zagrożeniem w postaci Covid-19 i grypy

Wraz ze zmianą pór roku, gdy dzieci wracają do szkoły, wszyscy częściej kaszlemy i łapiemy przeziębienia. Ale tej jesieni jest inaczej – po 18 miesiącach ograniczonej socjalizacji i ekspozycji na wirusy i bakterie nasza odporność jest mocno osłabiona.

Naukowcy ostrzegają przed szczególnie niebezpiecznym sezonem grypowym, przy jednoczesnym wzroście przypadków Covid. Jednak każdy z nas może ograniczyć rozprzestrzenianie się obydwu wirusów, zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz najbliższym, przyjaciółom i rodzinie. Od zapewnienia dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń po szczepienia przypominające Covid — oto działania, które wszyscy możemy podjąć, aby zmniejszyć ryzyko związane z Covid i grypą.

Aż 30 milionów boosterów szczepionek Covid będzie zaoferowane tej zimy

Liczba przypadków Covid19 ma ponownie wzrosnąć tej zimy, a szczepionki pozostają naszą najlepszą linią obrony. Dlatego NHS zaprasza osoby po 50. roku życia, osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, z tzw. z pierwszej linii, do wzmocnienia swojej odporności poprzez dawkę przypominającą. Osoby w wieku od 16 do 49 lat z przewlekłymi schorzeniami i każdy, kto mieszka z kimś z zaburzeniem odporności, również powinien otrzymać szczepienie przypominające.

Około 1 na 3 Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i pracujących w kluczowych zawodach opóźniło lub odmówiło przyjęcia szczepionki przeciw Covid, pomimo jej łatwej dostępności[i]. To znacznie więcej niż ogół populacji Zjednoczonego Królestwa. Jak dotąd 9 na 10 dorosłych przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid, dzięki temu mamy o 24 miliony mniej infekcji i ponad 130 000 uratowanych istnień ludzkich w samej Anglii.

Aby zakwalifikować się do otrzymania dawki przypominającej Covid, powinieneś otrzymać drugą dawkę co najmniej sześć miesięcy temu. Jeśli kwalifikujesz się do otrzymania boostera, powinieneś otrzymać list lub SMS z informacją, kiedy nadejdzie Twoja kolej.

Dlaczego powinienem się zaszczepić przeciwko grypie?

Niestety w Anglii średnio rocznie na grypę umiera około 11 tysięcy osób. Eksperci ostrzegają jednak, że w tym roku grypa może zebrać zniwo w liczbie nawet 60 tys. śmierci. Aby powstrzymać poważną falę zgodnów na tę chorobę, NHS oferuje tej jesieni 35 milionów szczepionek przeciw grypie – o pięć milionów więcej niż zwykle. Wiele osób powinno rozważyć zaszczepienie się przeciw grypie, nawet jeśli będzie to ich pierwszy raz.

Osoby najbardziej narażone na Covid są również najbardziej narażone na poważne zachorowanie na wirusa grypy. Osoby, które potrzebują zarówno szczepionki przeciw grypie, jak i przeciwko Covid, to osoby po pięćdziesiątce, osoby z wysokiej grupy ryzyka lub z przewlekłymi schorzeniami oraz pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej.

Kobiety w ciąży, dzieci i nastolatki w wieku od 2 do 16 lat powinny także otrzymać szczepionkę przeciw grypie. Kwalifikujące się osoby powinny jak najszybciej umówić się na szczepienie przeciw grypie w przychodni lekarza rodzinnego lub w lokalnej aptece. Przyszłe matki mogą poprosić o bezpłatną szczepionkę przeciw grypie w lokalnym ośrodku położniczym.

Szczepionka przeciwko Covid-19 i grypie a dzieci i nastolatki

Chociaż Covid zwykle nie wywołuje poważnej objawów choroby u bardzo młodych ludzi, oferowanie dzieciom szczepień Covid zmniejszy liczbę osób, które obecnie opuszczają szkołę w przypadku pozytywnego wyniku testu. Szczepienie dzieci i nastolatków przeciwko Covid i grypie również minimalizuje rozprzestrzenianie się obu wirusów wśród osób z grupy wysokiego ryzyka, takich jak osoby starsze i niemowlęta (w przypadku grypy). Grypa może również prowadzić do poważnych problemów u dzieci, w tym zapalenia do oskrzeli czy płuc.

Dzieci w wieku od 2 do 11 lat oraz osoby w wieku od 2 do 17 lat z przewlekłymi schorzeniami otrzymują bezpłatnie na NHS szczepionkę przeciw grypie w postaci aerozolu do nosa. Dzieciom w wieku 12-17 lat zostanie również zaoferowana pojedyncza dawka szczepionki Pfizer-BioNTech Covid. Wielka Brytania nie jest jedynym państwem na świecie, która zdecydowała się na ten krok. Kilka krajów, w tym Polska zaszczepiło już miliony dzieci tymi samymi szczepionkami przeciwko Covid, więc istnieje wiele danych w czasie rzeczywistym, a także wyników badań klinicznych potwierdzających ich bezpieczeństwo i skuteczność.

Dzieci będą szczepione tylko za zgodą rodziców, a wiele szczepionek Covid będzie podawanych w szkole, podobnie jak w przypadku innych szczepionek, takich jak tężec.

Inne środki zapobiegawcze przeciwko grypie i Covid-19

● Kiedy ktoś z Covid kaszle, śpiewa, a nawet oddycha, rozptrzestrzenia drobne cząsteczki zawierające wirusa, które krążą w powietrzu jak dym. Badania pokazują, że wpuszczenie świeżego powietrza do pomieszczenia, nawet przez zaledwie 10 minut w ciągu dnia, rozprasza te cząstki, zmniejszając współczynniki transmisji Covid nawet o 70%

● Noś maskę na twarz w zatłoczonych lub zamkniętych pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko złapania Covid

● Regularnie poddawaj się testom i izoluj się w domu, jeśli wynik testu jest pozytywny

Dowiedz się, jak zarezerwować szczepionkę przeciw grypie i czy kwalifikujesz się do otrzymania dawki przypominającej Covid na stronie nhs.uk/wintervaccinations.