"Pozostało tylko kilka godzin" na zawarcie umowy handlowej po Brexicie - mówi Michel Barnier

"Pozostało już tylko kilka godzin", aby Wielka Brytanii zawarła umowę z krajami członkowskimi UE regulującą stosunki handlowe po Brexicie - grzmiał główny negocjator z ramienia Brukseli, Michel Barnier.

W Parlamencie Europejskim miało miejsce dramatyczne przemówienie samego Michela Barniera, który mówił o "chwila prawdy" w kwestii porozumienia handlowego między Brukselą, a Londynem. "Pozostało nam bardzo mało czasu, zaledwie kilka godzin, aby przepracować te negocjacje w pożyteczny sposób, jeśli chcemy, aby umowa weszła w życie pierwszego stycznia" - mówił główny negocjator unijny. "Jest szansa na osiągnięcie porozumienia, ale droga do takiego porozumienia jest bardzo wąska" - dodawał zaznaczając, iż UE nie będzie dążyło do podpisania umowy "za wszelką cenę".

Negocjacje brexitowe wciąż nie doczekały się rozstrzygnięcia

"Nie mogę powiedzieć, co nastąpi podczas tej ostatniej rundy negocjacji" - kontynuował. "Musimy być przygotowani na wszelkie ewentualności". Tymczasem z drugiej strony Boris Johnson po rozmowie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen powiedział, iż rozmowy w sprawie zawarcia umowy handlowej po Brexicie znalazły się "w trudnej sytuacji".

Brytyjski premier ostrzega, że "czasu pozostało niewiele". Scenariusz wiążący się z brakiem porozumienia jest "bardzo prawdopodobny", chyba że stanowisko UE zmieni się "znacząco". Rozmowy w Brukseli będą kontynuowane w dniu dzisiejszym w piątek, a więc na dwa tygodnie przed wyjściem Wielkiej Brytanii ze struktur UE.

Michel Barnier zwraca uwagę, że na osiągnięcie porozumienia zostały tylko "godziny"

W oświadczeniu wydanym przez Downing Street 10 czytamy, iż "dokładamy wszelkich starań, aby spełnić rozsądne żądania UE na równych zasadach, lecz pomimo tego, różnice dzielące nasze stanowiska zmniejszyły się, to w kluczowych kwestiach nadal nie możemy dojść do porozumienia". Władze UK zaznaczają, że w kwestii kwot połowów pozostają nieugięte. Główny negocjator Wielkiej Brytanii, David Frost, powtórzył to, co powiedział premier, pisząc na Twitterze: "Sytuacja w naszych rozmowach z UE jest dzisiaj bardzo poważna. Postęp wydaje się zablokowany, a czas ucieka".

