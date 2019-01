Poznań: Polak próbował przewieźć w samolocie do Londynu dwa kastety

Fot: Wikimedia Commons/Tiia Monto

Szykujący się do odlotu do Londynu 33-latek podczas odprawy został zatrzymany przez Służby Ochrony Lotniska. Okazało się, że w jego bagażu znajdują się dwa kastety.

Do rzeczonych zdarzeń doszło w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Podczas odprawy jednego z lotów do Londynu strażnicy graniczni wykryli w bagażu jednego z pasażerów... dwa kastety. 33-letni mężczyzna próbował jej wwieść na teren Wielkiej Brytanii. Został jednak zatrzymany przez służby i nie wpuszczono go na pokład samolotu.

- Właścicielem ujawnionych przedmiotów okazał się 33-letni obywatel Polski, który w trakcie przesłuchania zeznał, że kastety te dostał w prezencie od swojej szwagierki – komentowała rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Joanna Konieczniak. - Zgodnie ustawą o broni i amunicji przedmioty te noszą znamiona broni białej, a zatrzymany Polak nie posiadał zezwolenia na ich posiadanie i wywóz poza granice RP - klarowała rzeczniczka.

Jak czytamy na łamach portalu "Ochrona24" mężczyźnie, który 3 stycznia 2019 roku próbował przewieźć rzeczone przedmioty do UK grozi kara aresztu lub kara grzywny. W chwili obecnej, po przesłuchaniu i sporządzeniu dokumentacji służbowej mężczyzna pozostaje na wolności.

Warto w tymi miejscu dodać, że w Polsce na posiadanie kastetu wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Jak czytamy na Wikipedii wydawane jest ono przez komendanta powiatowego Policji, o czym mówi artykuł 9 ustęp 3 w związku z artykułem 4 ustęp 1 punkt 4 podpunkt a) „Ustawy o broni i amunicji” z 21 maja 1999 (to jest Dziennik Ustaw 2004.52.525). Ponadto kastet jest traktowany przez prawo karne jako tak zwane niebezpieczne narzędzie, między innymi artykuł 159 – zaostrza sankcję karną za bójkę z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za niestosowanie się do tego przepisu ustawodawca przewidział karę aresztu albo grzywny.