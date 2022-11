Fot: pxhere

Poznaliśmy (angielskie!) słowo roku 2022 według Cambridge Dictionary. Wybranie takiego, a nie innego słowa jest związane z jedną z największych sensacji internetowych mijającego roku, a mianowicie grą Wordle.

Słowem roku 2022 roku według Cambridge Dictionary został termin „homer”. Nie, nie chodzi o Homera, greckiego pieśniarza wędrownego (aojda), którego powszechnie uważa się za ojca poezji epickiej, autora wielkich eposów, a więc „Iliady” i „Odysei”, tylko o amerykański termin „homer”. Co on oznacza, jaka jest jego definicja i dlaczego został wybrany przez Cambridge słowem roku 2022? Po kolei, już wyjaśniamy!

Jaki termin został wybrany słowem roku 2022?

Otóż „homer” to (cytując za właśnie Cambridge Dictionary) rzeczownik, który oznacza: „in baseball, to hit a home run (= a point scored in baseball when you hit the ball, usually out of the playing field, and are able to run around all the bases at one time to the starting base)". W wolnym przekładzie na język polski mamy do czynienia z terminem związanym z baseballem, który jest synonimem zdobycia „home runu” (w naszym języku zwanym czasem „asem”).

Jest to odbicie piłki, po którym pałkarz (batter) zdobywa wszystkie cztery bazy i tym samym punkt (run) dla swojego zespołu. Home run najczęściej osiągany jest, gdy piłka zostanie wybita poza ogrodzenie boiska, pomiędzy słupami (foul poles) znajdującymi się na końcu linii bocznych (foul lines) nie dotykając wcześniej placu gry. Home run jest także wtedy, gdy piłka uderzy w jeden ze słupów.

Jeśli nie gracie w Wordle to wynik może być dla was zaskoczeniem!

Dlaczego postawiono akurat na takie, dość niszowe przecież, słowo? Analizując dane w poszukiwaniu słowa roku 2022 eksperci Cambridge Dictionary zwrócili uwagę na termin, który w roku 2022 roku był wyszukiwany ponad 75 000 razy na początku maja tego roku, a 5 maja internauci aż 65 401 głowili się nad tym słowem. Gwałtowny wzrost liczby wyszukiwań hasła „homer” został spowodowany przez graczy Wordle, popularnej internetowej gry słownej. Osoby posługujące się amerykańskim angielskim nie miały problemu z rozwiązaniem tej zagadki, ale jednak wielu graczy spoza USA nie miało o nim zielonego pojęcia! Dodajmy, iż większość wyszukiwań hasła „homer” (95 procent) miała miejsce poza Ameryką Północną.

„W 2022 roku nasz zespół obserwował serie wyszukiwań wielu pięcioliterowych słów, które były również odpowiedziami w grze Wordle” - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez przedstawicieli Cambridge Dictionary. „Ten »efekt Wordle`a« przyciągał użytkowników nie tylko do popularnych słów, takich jak »humor« (pisownia słowa »humour« w amerykańskim angielskim), ale także do mniej znanych, takich jak »caulk«, »tacit« i »bayou«”.

Jak eksperci z Cambridge Dictionary uzasadniają swój wybór?

„Ludzie na całym świecie cieszą się wspólną grą, a poznawanie nietypowych lub nieznanych słów (lub narzekanie na nie!) wydaje się częścią zabawy. Zespół ds. słowników uważa, że wybór hasła „homer” na słowo roku 2022 oznacza nie tylko radość, jaką wielu naszych użytkowników czerpie z zabawy językiem, ale także wyzwania związane z nauką języka angielskiego we współczesnym świecie. Granie w grę online, taką jak Wordle, może zbliżyć nas do ludzi z całego świata, ale różnice między odmianami języka angielskiego mogą powodować zamieszanie w tych międzynarodowych rozmowach – dopóki nie dowiemy się o nich więcej!” - czytamy dalej.

Wordle to gra przeglądarkowa stworzona przez Josha Wardle’a i wydana w październiku 2021. Autor początkowo stworzył grę na własny użytek, a konkretnie dla swojej partnerki. Gra na tyle spodobała się zarówno kobiecie, jak i znajomym Josha, że w październiku 2021 r. postanowił on udostępnić Wordle w sieci. Nazwa gry stanowi grę słów opartą na nazwisku jej twórcy „Wardle” oraz wyrazie oznaczającym słowo w języku angielskim – word.

O co chodzi z tym Wordle?

Zasady Wordle są proste – należy zgadnąć pięcioliterowe słowo dnia w ciągu sześciu prób. W grę można zagrać tylko raz dziennie, a nowe słowo pojawia się o... północy. 1 listopada 2021 roku z gry skorzystało 90 użytkowników, 2 stycznia 2022 już ponad 300 000, a tydzień później liczba użytkowników przekroczyła 2 miliony dziennie.

University of Cambridge to brytyjski uniwersytet państwowy w Cambridge we wschodniej Anglii. Jest to drugi po Uniwersytecie Oksfordzkim najstarszy angielski uniwersytet (i trzeci na świecie, spośród nadal istniejących), założony w 1209 roku. Należy do najlepszych uczelni w Europie i na świecie. Został utworzony przez grupę byłych wykładowców Oksfordu i ma z nim wiele cech wspólnych. Stąd oba uniwersytety bywają określane wspólną nazwą Oxbridge.

