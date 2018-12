Poznajcie Alfredo - Hiszpana, który wyjaśnia, dlaczego po Brexicie wróci do domu

Do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostało mniej niż 100 dni, ale wciąż nie wiadomo na jakich zasadach się to odbędzie. Dlatego wiele imigrantów z krajów Unii planuje wrócić do kraju.

Wszystkie oczy obecnie są zwrócone w stronę Theresy May i wynegocjowanej przez jej ekipę umowy z Unią Europejską. Wciąż nie wiadomo czy owa umowa zostanie zatwierdzona przez parlament brytyjski więc sytuacja jest coraz bardziej nerwowa. Jednak część mieszkańców Wielkiej Brytanii coraz bardziej obawia się o swoją przyszłość - są to imigranci z krajów należących do Unii Europejskiej.

LIST OD CZYTELNIKA: W Polsce proponują pracę za 1000 zł brutto!

Te osoby - w tym Polacy - najbardziej obawiają się o przyszłość, a jest ich w Wielkiej Brytanii ponad 4 mln, czyli wcale nie mało. Imigranci tacy mimo tego, że żyją i pracują na Wyspach, to nie mają żadnego prawa głosu w sprawie Brexitu, ani w sprawie ich przyszłości w tym kraju.

Jedną z takich osób jest Alfredo Castro Jimenez, który jest wykładowcą uniwersyteckim. W programie telewizyjnym "The New European" opowiada o tym jak referendum wpłynęło na jego życie i jak się czuje wobec wielkiej niepewności wobec jego przyszłości w Wielkiej Brytanii, która jest w tym momencie bardzo niepewna.

Alfredo twierdzi, że poważnie rozważa powrót do Hiszpanii i to po sześciu latach spędzonych w Wielkiej Brytanii. Przy tym ostrzega, że Wielka Brytanii straci bardziej niż zyska na Brexicie. Po 29 marca może nastąpić fala odpływu bardzo potrzebnych brytyjskiej gospodarce wykwalifikowanych pracowników.

Horoskop słowiański na 2019 rok. Zobacz, co Cię czeka w nadchodzącym roku

Sytuacja Hiszpana nie różni się w istocie od sytuacji wielu Polaków, którzy przecież stoją przed podobnym dylematem: wrócić czy zostać. Wielu naszych rodaków już zresztą wróciło do Polski, ale co ciekawe część z nich decyduje się na ponowny wyjazd na Wyspy.