Poznaj sposób na skuteczne i bezinwazyjne leczenie alergii, grzybów, pasożytów, bakterii i wirusów

Niektórzy twierdzą, że alergia należy do tego rodzaju chorób, które pozostają z daną osobą na całe życie i nie da się jej w pełni wyleczyć.

Coraz więcej osób cierpi na alergie – 6 proc. dzieci i 4 proc. osób dorosłych, a z przeprowadzonych badań wynika, że liczba alergików podwaja się co około 15 lat. Niestety coraz więcej z nas jest także wystawionych jest na szkodliwe działanie grzybów, pasożytów, bakterii i wirusów, którym musi stawić czoła nasz organizm. Jak zatem im przeciwdziałać w sposób skuteczny i bezinwazyjny?

Z alergią zmaga się coraz więcej osób, a Europejska Biała Księga Alergii określa choroby alergiczne mianem epidemii XXI wieku. Niestety wiele metod okazuje się w tym przypadku zawodnych lub bardzo inwazyjnych i powodujących groźne skutki dla organizmu. Krótko mówiąc alergii nie da się łatwo zwalczyć, a sama walka wymaga od nas cierpliwości. Co jednak ciekawe, w wielu przypadkach osobom skłaniającym się ku alternatywnym metodom leczenia, alergię łatwiej pokonać i przy okazji zadbać holistycznie o swój organizm, co z kolei prowadzi do ogólnego lepszego stanu naszego zdrowia.

Przyczyny alergii

Przyczyną alergii jest nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego na czynnik, który tak naprawdę nie jest zagrożeniem dla organizmu. Często są nim pyłki roślin (alergie wziewne), składniki pokarmu (alergie pokarmowe), a także kurz, sierść zwierząt czy roztocza. Reakcją organizmu jest często łzawienie, alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, problemy z przewodem pokarmowym, czy wysypka.

Istnieją czynniki ryzyka zachorowania na choroby alergiczne, należą do nich:

- obecność alergenu

- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

- czynniki genetyczne (w przypadku, gdy jedno z rodziców ma alergię, prawdopodobieństwo, że dziecko będzie ją miało wynosi od 20 do 40 proc. Z kolei w przypadku, gdy oboje rodziców ma alergię, ryzyko, że dziecko będzie ją miało wynosi od 30 do 60 proc.)

- obecność w diecie dużej ilości utwardzonych tłuszczów roślinnych

- bierne palenie w okresie niemowlęcym i dzieciństwie

- palenie papierosów przez matkę w ciąży.

Objawy alergii

Alergia może przejawiać się na różne sposoby i zależy to od czynnika, który je wywołuje. Objawy można podzielić na:

- dotyczące układu oddechowego: katar, duszności, kaszel

- skórne: zaczerwienienie skóry, świąd, wypryski, obrzęk gardła, języka, twarzy, czy warg

- dotyczące układu pokarmowego: bóle brzucha, biegunki, nudności, wymioty, wzdęcia

- dotyczące układu nerwowego: nadpobudliwości czy migreny

- ogólne: gorączka czy wstrząs anafilaktyczny.

- zapalenie spojówek, łzawienie, świąd i pieczenie oczu.

Leczenie alergii

Wielu specjalistów mówi, że alergia jest chorobą na całe życie i nawet wtedy, gdy uda się zlikwidować jej objawy, to skłonność do niej i tak z nami zostanie. Wielu też mówi, że ważne jest wczesne zdiagnozowanie alergii, gdyż wtedy można złagodzić jej przebieg.

Doświadczenie wielu osób pokazuje jednak, że często w takich przypadkach skuteczne okazują się alternatywne metody leczenia, a choroba wcale nie musi pozostać z nami na całe życie.

Metoda przynosząca dobre efekty to biorezonans, który stymulując moc samoleczenia organizmu i eliminując zaburzenia i blokady sprawdza się zarówno przy likwidacji wszelkich rodzajów alergii, a także diagnostyce i terapiach usuwających pasożyty, grzyby, bakterie czy wirusy.

Metoda biorezonansu

Jak mówi terapeutka z gabinetu Biotural, który znajduje się w Polskiej Zielarni w Leicester wykorzystujący metodę biorezonansu do leczenia:

- Metoda biorezonansu MORA® jest przede wszystkim bezinwazyjna, bezbolesna i bez skutków ubocznych. Gabinet biorezonansu magnetycznego Biotural oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych w tym alergie pokarmowe, wziewne, kontaktowe, bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby i możliwość zastosowania terapii na wszelkie dolegliwości. Patogeny takie jak wirusy, grzyby, bakterie, pasożyty czy pleśnie, które wnikają do organizmu, zaburzają jego równowagę elektromagnetyczną powodując powstawanie stanów patologicznych, czyli chorób.

Co więcej nie tylko leczenie, ale sama diagnostyka też jest bezinwazyjna, bezbolesna, znacznie szybsza od diagnostyki przyjętej w medycynie konwencjonalnej i nie wymaga też żadnych wcześniejszych przygotowań. Jak ona wygląda?

- Przede wszystkim diagnostyka za pomocą biorezonansu trwa znacznie krócej niż ta, której używa się tradycyjnie w szpitalach i przychodniach – pozwala znaleźć przyczyny chorób w czasie nie przekraczającym godziny. Podczas badania pacjent siedzi wygodnie na fotelu, w rękach trzyma elektrody, a bose stopy stawia na płytkach – specjalnych elektrodach stopowych. Terapeutka dotyka skóry na zakończeniach palców u rąk i u stóp specjalnym sensorem, który połączony jest z urządzeniem diagnostycznym. Dzięki temu badaniu określa się pracę energetyczną poszczególnych narządów i ustala, który narząd pracuje w normie, a który jest w stanie zapalnym, bądź wykazuje spadek energii na skutek degeneracji. Po zbadaniu otrzymujemy wykres energetycznej pracy narządów, który przedstawia się pacjentowi. Dzięki wykresowi wiadomo, gdzie szukać przyczyny określonych dolegliwości. Po przeprowadzeniu szeregu testów zaleca się terapie uruchamiające procesy regulacyjne organizmu, które zachodzą wskutek oddziaływania ultra słabych informacji elektromagnetycznych, których źródłem jest organizm pacjenta. Dzięki temu uwolnione zostają swoiste mechanizmy regulacyjne i uaktywnione zostają procesy samozdrowienia - mówi terapeutka z gabinetu Biotural.

System maszyny biorezonansu jest również wyposażony w moduł MORA Beauty, który umożliwia zastosowanie terapii specjalnie dla osób walczących z defektami estetycznymi (np. trądzik, problemy skórne, zmarszczki, a również cellulit i nadwaga) jak i terapie typu Wellness pozwalających na typowy relaks, reset i detoks. Moduł MORA Beauty posiada również opracowaną terapie pozwalającą na walke z nałogiem (np. rzucanie palenia). Bardzo ważnym punktem w związku z tą terapią jest fakt, iż jej efektywność została potwierdzona naukowo przez Pihtili et al. (2014).