Poznaj proces egzaminacyjny SELT – od rezerwacji do uzyskania wizy

W zależności od powodu, osoby ubiegające się o wizę brytyjską muszą przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu SELT, które dostępne są za pośrednictwem globalnej sieci centrów SELT LanguageCert. Poniżej informacje, jak przebiega proces egzaminu, od początku do końca.

Wymagania wizowe

W zależności od wniosku wizowego do Wielkiej Brytanii wymagany jest inny egzamin SELT. Wizy rodzinne, osoba osiedlona (pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony) i obywatelstwo wymagają dwóch egzaminów umiejętności – A1, A2 i B1. Dla przykładu egzamin A1 jest wymagany do uzyskania wizy małżeńskiej. Wiele osób przystąpi do niego już w kraju pochodzenia, aby dołączyć do współmałżonka/i w Wielkiej Brytanii, lecz kiedy ta wiza wygaśnie, musi ubiegać się o przedłużenie/dalsze zezwolenie na pobyt – co wymaga egzaminu A2, po którym może ubiegać się o status osoby osiedlonej (pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony), które wymaga egzaminu B1. Pomimo, że A2 jest ważny przez dwa lata, wiele osób zacznie doskonalić swój angielski natychmiast, aby przystąpić do egzaminu B1, wymaganego do osiedlenia się i uzyskania obywatelstwa. Egzamin SELT z czterema umiejętnościami na poziomie B1 służy innym celom i jest używany we wnioskach wizowych dla osób, które chcą studiować lub pracować w Wielkiej Brytanii. Niezależnie od celu, proces zapisu jest taki sam dla każdego poziomu.

Rezerwacja egzaminu SELT

Każdy kandydat może zarezerwować egzamin SELT na dwa sposoby. Ci, którzy czują się swobodnie w sieci, są niezależni i mają przyzwoitą znajomość języka angielskiego, zazwyczaj przystąpią do zapisu online. Tutaj mogą określić wymagany egzamin, najbliższe centrum oraz preferowaną datę i godzinę.

Alternatywnie kandydaci mogą zarezerwować egzaminy za pośrednictwem agentów pracujących w naszym imieniu. Należą do nich prawnicy imigracyjni, których zadaniem jest częściowo pomoc ludziom w prawnych aspektach wniosków wizowych. Doradzą kandydatom, aby przystąpili do egzaminu SELT i przyniosą im wyniki, gdy skończą, co pozwoli im kontynuować proces aplikacji. Inni agenci będą wspierać kandydatów, którzy nie czują się tak swobodnie w samodzielnym dokonywaniu zapisu, pomagając im przez telefon dokonać rezerwacji w ich ojczystym języku. Po zarezerwowaniu egzaminu, bezpośrednio lub za pośrednictwem agenta, kandydat ma dostęp do materiałów pomocniczych na naszej stronie. Testy praktyczne pozwalają kandydatom zapoznać się ze przykładowymi testami i zasadami, dzięki czemu wiedzą, czego mogą się spodziewać, gdy nadejdzie dzień egzaminu.

Dzień egzaminu i wyniki

W dniu egzaminu kandydaci muszą stawić się w centrum egzaminacyjnym na 30 minut przed rozpoczęciem testu, aby personel mógł przeprowadzić ewentualną kontrolę bezpieczeństwa, oraz przynieść ze sobą wszystkie stosowne dokumenty, włącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość i dane przesłane w momencie rezerwacji terminu. Egzamin składa się ze sprawdzenia dwóch umiejętności: mówienia i słuchania – zwykle zajmują one od 10 do 15 minut, w zależności od poziomu lub z czterech umiejętności – mówienia, słuchania, czytania i pisania, który zajmuje minimum 2,5 godziny.

Egzaminy z mówienia i słuchania przeprowadzane są zdalnie z drugą osobą. W centrum egzaminacyjnym kandydaci rozmawiają wyłącznie online za pomocą komputera z drugim człowiekiem, który oceni, czy rozumieją, co się do nich mówi i czy potrafią właściwie zareagować.

W egzaminach z czterech umiejętności część ustna zdawana jest oddzielnie od słuchania, czytania i pisania. Oznacza to, że jeśli dzieli ich nie więcej niż 14 dni, kandydaci mogą je przyjąć w różne dni i w różnych ośrodkach.

W przypadku egzaminów z dwóch umiejętności kandydaci otrzymają wstępny wynik w ciągu 15 minut po egzaminie, wskazujący, czy prawdopodobnie zdali, czy nie. Nie są to jednak oficjalne wyniki. Oficjalne wyniki wszystkich egzaminów pojawiają się w ciągu trzech do pięciu dni roboczych i zawierają unikalny numer referencyjny (URN), którego kandydaci mogą użyć podczas składania wniosku wizowego i który jest udostępniany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych do celów weryfikacji.

Aby zapewnić wnioskodawcom jak największe szanse na uzyskanie wizy do Wielkiej Brytanii, oferujemy pakiet ubezpieczeniowy – “Take Two” – który pozwala im ponownie przystąpić do egzaminu w przypadku, gdy nie zdadzą egzaminu.

Patrząc w przyszłość

Podchodzenie do egzaminów SELT z LanguageCert ma szereg zalet, m.in.: wyniki naszych testów są szybsze niż w przypadku jakiegokolwiek innego dostawcy. Nasze centra są dogodnie zlokalizowane – w Wielkiej Brytanii i poza nią – a ponieważ są oparte na komputerach, istnieje kontynuacja usług niezależnie od wszelkich problemów, które mogą się pojawić, co udowodniliśmy podczas pandemii.

Zawsze szukamy sposobów na ulepszenie naszych usług. W 2023 roku rozszerzamy naszą obecność na społeczności lokalne, sponsorując wydarzenia i prowadząc warsztaty dla osób, które wiedzą, że muszą przystąpić do egzaminu z języka angielskiego. W międzyczasie nadal ściśle współpracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, aby zapewnić, że możemy dostarczać ludziom wiedzę potrzebną do pomyślnego ubiegania się o wizę do Wielkiej Brytanii.

Lesinda Leightley, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu – LanguageCert w UK i Europie Północnej

