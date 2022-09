Poznaj kultowe czekolady E.Wedel w nowych opakowaniach

Portfolio czekolad E.Wedel przeszło prawdziwą metamorfozę. Opakowania kultowych tabliczek dostępne są w dwóch, nowych odcieniach koloru niebieskiego, charakterystycznych dla danego wariantu czekolady – soczyście niebieskiego dla mlecznych i głębokiego granatu dla gorzkich. Ich centralnym punktem są zaś niezwykle apetyczne zdjęcia produktowe, które zachęcają do skosztowania tego, co skrywa środek.

Nowe kolory opakowań

Największą zmianą, która zaszła na opakowaniach kultowych, wedlowskich czekolad, jest kolorystyka bazująca na odcieniach niebieskiego. Czekolada mleczna – pełna, z nadzieniem lub z dodatkami, dostępna jest w soczystym, jasnoniebieskim kolorze, zaś czekolada gorzka – również w każdym z trzech rodzajów – w odcieniu głębokiego granatu. Zmianie uległo także rozmieszczenie wszystkich elementów na grafice i przejście z układu poziomego na pionowy. Tym samym centralnym elementem opakowania są niezwykle atrakcyjne zdjęcia produktowe, które w bardzo apetyczny sposób zachęcają do skosztowania tego, co skrywa środek. Zmiana nie tylko jest zgodna z trendami, ale także unowocześnia portfolio i ułatwia odnalezienie wedlowskich czekolad na sklepowych półkach.

Nowe opakowania – ta sama czekoladowa przyjemność

Mimo zmiany opakowań, w środku konsumenci znajdą ten sam, wyjątkowy smak oryginalnej wedlowskiej czekolady. A te zaskakują swoją różnorodnością. W portfolio E.Wedel znajdziemy zarówno propozycje dla miłośników klasyków, tj. Czekolada Mleczna oraz Czekolada Gorzka 64%. Te dwie tabliczki sprawdzą się nie tylko na chwilę przyjemności dla siebie, ale także jako doskonałej jakości składnik popularnych wypieków. Oprócz nich, w portfolio nie mogło także zabraknąć czekolad nadziewanych. Wśród najpopularniejszych wskazać można: Czekoladę Gorzką z nadzieniem Panna Cotta, Czekoladę Gorzką z nadzieniem wiśniowym oraz Czekoladę Mleczną z nadzieniem truskawkowym. Każda z nich kusi połączeniem oryginalnej wedlowskiej czekolady oraz wyjątkowo pysznego nadzienia, obok którego nie da się przejść obojętnie.

Chłopiec i Zebra – historyczny element w nowoczesnym wydaniu

Na opakowaniu nie zabrakło także nawiązania do pięknej i długoletniej historii jaka stoi za marką E.Wedel, bowiem można na nich znaleźć Chłopca i Zebrę. Są to postaci stworzone w 1926 roku przez włoskiego artystę Leonetto Capiello, któremu Jan Wedel (trzeci właściciel firmy) zlecił przygotowanie wyjątkowej grafiki. W tamtych czasach był to niezwykły i egzotyczny wyróżnik marki, który podkreślał pochodzenie ziarna z Ghany, na bazie którego powstaje oryginalna wedlowska czekolada. Od tamtej pory Chłopiec i Zebra stanowią znany i lubiany symbol oraz występują m.in. jako bohaterowie reklam E.Wedel. Na nowych opakowaniach tworzą zgraną parę przyjaciół, którzy doświadczają małych, codziennych przyjemności w towarzystwie pysznej, wedlowskiej czekolady.

Gdzie je znaleźć?

Wszystkie produkty E.Wedel dostępne są w sklepach polonijnych w Wielkiej Brytanii. Gdzie dokładnie, sprawdzić można na stronie: http://wedel.com/#where-to-buy.