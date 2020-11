Poziom zagrożenia terrorystycznego w UK podniesiono do „poważnego” z powodu ostatnich zamachów we Francji i Austrii

Fot. Getty

Po niedawnych zamachach w Austrii i Francji, w Wielkiej Brytanii podniesiono poziom zagrożenia terrorystycznego w UK do „poważnego”. Informację ogłosiła szefowa Home Office, Priti Patel.

Aktualnie w Wielkiej Brytanii atak terrorystyczny jest „wysoce prawdopodobny” - ogłosiło Joint Terrorism Analysis Center (JTAC). Wcześniej szansę zamachu oceniano jak „prawdopodobną”. Idąc za wskazaniem JTAC, rząd UK ogłosił, że z powodu brutalnych incydentów we Francji i Austrii, zagrożenie zamachem wzrosło na Wyspach z poziomu „umiarkowanego” do „poważnego”.

W UK podniesiono poziom zagrożenia terrorystycznego

Informując o decyzji brytyjskich władz, szefowa Home Office, minister Priti Patel, powiedziała: „Brytyjczycy powinni być czujni, ale nie zaniepokojeni. Jest to środek zapobiegawczy po przerażających wydarzeniach z ostatniego tygodnia we Francji i ostatniej nocy w Austrii i nie jest oparty na konkretnym zagrożeniu. Jak powiedziałam wcześniej, w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z prawdziwym i poważnym zagrożeniem z terrorystycznym. Prosiłabym społeczeństwo o zachowanie czujności i zgłaszanie policji wszelkich podejrzanych działań”.

Priti Patel ogłasza podniesienie poziomu zagrożenia terrorystycznego w UK. ZOBACZ WIDEO:

Według informacji „The Guardian”, brytyjskie agencje wywiadowcze ostrzegają przed szczególną możliwością dojścia do niebezpiecznych incydentów z powodu wprowadzenia drugiego lockdownu w Anglii. Wywiad nie wyklucza związku między ostatnim atakiem w Austrii a wprowadzeniem tam nowych ograniczeń. Powiązanie szansy ataków z zaostrzeniem restrykcji nie jest jednak jasne i pozostaje w obrębie spekulacji.