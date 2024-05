Praca i finanse Poziom migracji do UK w 2023 spadł o 10%

Według oficjalnych danych ONS poziom migracji do Wielkiej Brytanii spadł w 2023 roku o 10% w porównaniu do rekordowego 2022. Według analityków jednak „jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy jest to początek nowego trendu spadkowego”.

Według Office for National Statistics poziom migracji netto, a więc różnica między liczbą osób przybywających do UK a wyjeżdżających z kraju wyniosła 685 000 osób (w okresie od grudnia 2022 do grudnia 2023). O tyle właśnie wzrosła populacja na Wyspach. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim odnotowano spadek o 10%, z poziomu wynoszącego 764 000.

Dane ONS pokazują, że liczba osób przybywających do Wielkiej Brytanii ze względów humanitarnych – na przykład z Ukrainy i Hongkongu – spadła w zeszłym roku o ponad 100 000, jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC. W roku 2023 na Wyspy przybyło około 1,22 mln osób, a wyjechało z nich około 532 000 osób. Całkowita liczba przybyszów jest tylko nieznacznie niższa niż 1,26 mln, którą odnotowano w 2022.

Ile wyniósł poziom migracji do UK w 2023?

Największym czynnikiem stojącym za decyzją o migracji na Wyspy jest chęć podjęcia pracy w UK. Według ONS imigracja spoza krajów UE w celach zawodowych wzrosła z 277 000 do 423 000. Ponad cztery na 10 osób, które przeprowadziły się do Wielkiej Brytanii w zeszłym roku z powodów związanych z zatrudnieniem, pochodziły z Indii lub Nigerii, a najczęściej podejmowały pracę w sektorze zdrowia i opieki społecznej.

Liczba imigrantów spoza UE przybywających do UK i pozostających na utrzymaniu osób posiadających długoterminowe wizy pracownicze nieznacznie wzrosła w 2023, z 204 000 w 2022 do 219 000. Dodajmy także, że spadek poziomu migracji jest również spowodowany przez studentów zagranicznych spoza UE, którzy masowo przybywali na brytyjskie uniwersytety po pandemii Covid-19, ale teraz ukończyli kursy i wrócili do swoich krajów.

Analitycy ONS stwierdzili, że „jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy jest to początek nowego trendu spadkowego”. Z kolei w Obserwatorium Migracji na Uniwersytecie Oksfordzkim uznano, iż poziom migracji netto do UK wciąż „utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie”.

Polityka torysów zawiodła?

W ramach ujęcia tego problemu z odpowiedniej perspektywy trzeba dodać, iż pomimo tych spadków, saldo migracji jest ponad trzykrotnie wyższe niż podczas wyborów w 2019 roku kiedy politycy Partii Konserwatywnej obiecywali zmniejszenie ogólnej liczby imigrantów przybywających do Wielkiej Brytanii.