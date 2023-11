Kryzys w UK Poziom bezrobocia w UK utrzymuje się na stałym poziomie

Jak wynika z oficjalnych statystyk Office for National Statistics, stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii wyniosła 4,2% w ciągu trzech miesięcy poprzedzających sierpień.

Poziom bezrobocia w Wielkiej Brytanii znajduję się na stałym poziomie, ale pojawiły się sygnały, które wskazują na ochłodzenie rynku pracy. Przez ostatnie trzy miesiące stopa bezrobocia wśród osób dorosłych wyniosła 4,2% w okresie trzech miesięcy poprzedzających sierpień, według szacunków ONS. Odsetek osób pozostających bez stałego zatrudnienia utrzymał się więc na tym samym poziomie, co w poprzednim okresie wynoszącym trzy miesiące.

Najniższa w historii Wielkiej Brytanii stopa bezrobocia w kraju wyniosła 3,4%. Została ona odnotowana w grudniu 1973 roku. Z kolei najwyższe bezrobocie mieliśmy w kwietniu 1984, gdy odsetek osób pozostających bez pracy sięgnął 11,9%.

Przeczytaj też:

Od dziś stawka Real Living Wage rośnie o 10% Breaking News

Ile osób w UK pozostaje bez pracy?

Od czasu pandemii duża liczba osób nie tylko nie pracuje, ale też nie poszukuje pracy. Statystycy ONS zaliczają takie osoby do biernych zawodowo. Ich postawa może wynikać choćby z długotrwałej choroby. Dane wykazują, że nastąpił niewielki wzrost tego wskaźnika. Poszedł on w górę o 0,1 punktu procentowego do 20,9% od czerwca do sierpnia w porównaniu do trzech miesięcy od marca do maja.

Mimo że stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie, to liczba dostępnych na rynku ofert pracy spadła do poniżej miliona. ONS oszacował spadek o 43 000 stanowisk pracy w porównaniu z poprzednimi danymi. Jednocześnie, od lipca do września dostępnych było 988 000 wakatów.

Przeczytaj też:

Prywatny numer telefonu Rishiego Sunaka wyciekł do sieci bezpieczeństwo

Stopa bezrobocia utrzymuje się na tym samym poziomie

Dodajmy, iż ONS podając informacje dotyczące rynku pracy, zmienił sposób analizowana danych. Nowa metoda spotkała się jednak z krytyką ze strony innych ośrodków. Firma badawcza Pantheon Macroeconomics zwróciła uwagę na „wątpliwości co do wiarygodności danych”. Z kolei Resolution Foundation zwraca uwagę, że

„niska jakość tych analiz utrudni kluczowe decyzje, w tym te podejmowane przez Bank of England w sprawie stóp procentowych”.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

Ostrzeżenie dotyczące wakacji w Hiszpanii. Wydało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Władze UK potwierdziły wysokość wzrostu National Living Wage