Pożar w nadmorskim hotelu w Brighton [wideo]

W sobotę około godziny 17.30 w hotelu Royal Albion w Brighton wybuchł pożar. Ze względu na silny wiatr strażacy mieli problemy z jego gaszeniem. Wiele osób zamieściło nagrania wideo na Twitterze z tego dramatycznego zdarzenia.

W nadmorskim hotelu w Brighton na krótko przed godziną 17.30 w sobotę wybuchł pożar. Służby ratunkowe zaapelowały do turystów i mieszkańców, aby unikali obszaru wokół Royal Albion ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się płomieni.

Walkę strażaków z ogniem dodatkowo utrudnił silny wiatr. Na nagraniach zrobionych z miejsca zdarzenia nawet parę godzin później, widać, jak jasne, pomarańczowe płomienie przecinają wieczorne niebo. East Sussex Fire and Rescue potwierdziło, że nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

W sobotę późno wieczorem straż pożarna napisała: „Załogi nadal korzystają z pompy o dużej objętości i trzech platform Ariel Ladder. Nadal nie ma doniesień o obrażeniach. Stanowczo zalecamy mieszkańcom unikanie tego obszaru oraz zamknięcie okien i drzwi”.

Royal Albion Hotel is still on fire 4 hours later pic.twitter.com/hideSxdU0z

Oświadczenie w związku z sobotnim pożarem wydała także policja w Sussex, która napisała na Twitterze: „Wciąż pomagamy straży pożarnej w hotelu Royal Albion w Brighton. Mieszkańcy i pobliskie firmy proszeni są o zamknięcie okien i drzwi, gdyż wietrzna pogoda rozprzestrzenia dym w okolicy. Old Steine i część Kings Road pozostają zamknięte”.

Gdy wybuchł pożar, na pobliskich ulicach zgromadziły się duże tłumy. Byli też tacy, którzy opalali się na plaży i patrzyli, jak ogień ogarnia budynek. Według doniesień lokalnych mediów część dachu hotelu została całkowicie zniszczona.

Brighton and Hove Council otworzyło centrum tymczasowej pomocy, aby zapewnić wsparcie osobom ewakuowanym ze swoich domów.

Sam hotel, to budynek w stylu regencyjnym z 219 pokojami, z którego roztacza się widok na molo w Brighton. Został on zbudowany w 1826 roku, a obecnie prowadzi go Britannia Hotels. Część budynku wpisano na listę zabytków i została już wcześniej uszkodzona przez pożar w listopadzie 1998 roku.

Latest from the serious #fire on #brighton seafront, where high winds may be making the blaze worse. Flames visible inside and on the roof. Royal Albion Hotel. A major incident. pic.twitter.com/KjHG27ptkD