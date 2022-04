Pożar w bloku mieszkalnym w Londynie. Nie włączył się alarm pożarowy [wideo]

fot. Twitter

Przez ponad sześć godzin 120 strażaków walczyło z pożarem budynku mieszkalnego w Deptford w południowo-wschodnim Londynie. Mieszkańcy zdążyli się w porę ewakuować, jednak twierdzą, że nigdzie nie włączył się nawet alarm pożarowy.

Do ogromnego pożaru doszło w Deptford we wtorek i dużo czasu zajęło strażakom opanowanie go. W ciągu ponad sześciu godzin ogień strawił kilka mieszkań w budynku przy Creek Road.

Na miejsce przyjechało 25 wozów strażackich, a 120 strażaków walczyło z ogniem. Z budynku ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb ratowniczych 13 osób – podała londyńska straż pożarna w oświadczeniu, ale wielu mieszkańców o pożaże dowiedziało się dopiero od strażaków.

Na filmie udostępnionym w mediach społecznościowych widać smugi szarego dymu unoszące się z dachu budynku. Przyczyna pożaru nie została jeszcze zbadana, jednak jeden z mieszkańców twierdzi, że zapaliły się kable elektryczne na jednym z balkonów.

Back in the cranes now extinguishing it from both sides. A lot of the roof/ top floor has collapsed which may have made this bit easier? Fingers crossed this is finally it. Thoughts and everything go out to families/ tenants - really hope they have help & places to stay safe pic.twitter.com/2To7KJ1mfO