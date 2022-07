Pożar przy Brixton Market w południowym Londynie. 100 strażaków walczyło z ogniem

W sobotę późnym wieczorem zapalił się trzykondygnacyjny magazyn przy Electric Lane używany podobno do przechowywania towarów na przyległy rynek, Brixton Market. Na miejsce przyjechało około 100 strażaków z Clapham, West Norwood, Peckham, Old Kent Road, Chelsea i okolicznych jednostek.

Londyńska Straż Pożarna poinformowała, że 53 osoby zadzwoniły pod numer 999, aby zgłosić pożar, a pierwszy alarm pojawił się o godzinie 20:58 w sobotę. W ogniu stanęły przyległe do Brixton Market magazyny.

Obszar wokół targowiska przy Electric Lane w południowym Londynie został ewakuowany w związku z pożarem magazynu, do którego wysłano 15 wozów strażackich i około 100 strażaków. Według relacji nad rynkiem unosiła się smuga gęstego, czarnego dymu. Zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych ukazują również ścianę płomieni wewnątrz części budynku.

This is what our crews were faced with in the early stages of the fire near #BrixtonMarket Firefighters remain on scene and are making steady progress in tackling the blaze https://t.co/2m85q6uGkF © @SthLondonPresspic.twitter.com/uOQu0To0nc