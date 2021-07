Pożar kościoła, z którym związani są Polacy, w centrum Glasgow. W nocy konieczna była ewakuacja mieszkańców pobliskich domów [wideo]

fot. Twitter

W nocy z wtorku na środę wybuchł pożar w 160-letnim kościele św. Szymona w centrum Glasgow. Świątynia ta ma także duże znaczenie dla Polaków, gdyż oprawiane są w niej msze w języku polskim, a w czasie II wojny światowej korzystali z niej żołnierze Polskich Sił Zbrojnych.

Olbrzymi pożar wybuchł w rzymskokatolickim kościele św. Szymona w centrum Glasgow w nocy z wtorku na środę. Alarm podniesiono o 2:40 w nocy, a strażacy musieli ewakuować część pobliskich domów.

Na dramatycznych zdjęciach i nagraniach opublikowanych na Twitterze przez świadków pożaru możemy zobaczyć 160-letni kościół cały w płomieniach. Straż pożarna podała: „Ponad 30 strażaków bierze udział w gaszeniu dużego pożaru w kościele przy Patrick Bridge Street w Glasgow po tym, gdy podniesiono alarm o 2:40. Pobliskim mieszkańcom zaleca się zamknięcie okien i drzwi, sąsiednie nieruchomości zostały ewakuowane ze względów bezpieczeństwa”.

We got woken up by walkie-talkie sounds, fiancé went out and the church across the bridge has been completely destroyed in a fire within half an hour. St Simon's was beautiful to look at. pic.twitter.com/MHhu60SUSa