Pożar katedry Notre Dame: „Najgorszego udało się uniknąć”. Prezydent Macron obiecał odbudowę świątyni [galeria]

Jean-Claude Gallet, szef paryskich strażaków, poinformował opinię publiczną, że „można uznać, iż główna struktura świątyni została uratowana” mimo zawalenia się dachu oraz iglicy. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział już odbudowę 850-letniej katedry Notre Dame.

Pożar katedry Notre Dame wybuchł w poniedziałek po godzinie 18, a ugaszono go całkowicie dopiero we wtorek o 4 nad ranem – poinformował dziennik „Le Figaro”. W poniedziałek wieczorem w pobliżu katedry pojawił się prezydent Francji Emmanuel Macron, który powiedział, że „najgorszego udało się uniknąć” nawiązując do uratowania głównej struktury świątyni.

Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie nieumyślnego wywołania pożaru – w związku z czym przesłuchano już robotników, którzy prowadzili prace remontowe na dachu katedry, gdzie najprawdopodobniej zaprószono ogień.

W gaszenie słynnej świątyni będącej jednym z symboli Paryża zaangażowanych było 400 strażaków, którzy „walczyli o każdy centymetr” katedry. Najważniejsze było ugaszenie ognia przy północnej dzwonnicy, której zawalenie wiązałoby się z jeszcze większą skalą zniszczenia.

Na miejscu pożaru pojawił się także prezydent Francji, który wcześniej na Twitterze napisał: „Podobnie jak wszyscy moi rodacy dziś wieczorem jestem smutny, widząc, jak pali się część nas wszystkich”. Macron po ugaszeniu pożaru w nocy zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana.

Długo nie było wiadomo, czy katedrę uda się ocalić, jednak po godzinie 23 szef strażaków, Jean-Claude Gallet powiedział, że „można uznać, iż główna struktura została uratowana”.

Z kolei biskup Patrick Chauvet poinformował, że z pożaru udało się uratować jedną z najważniejszych relikwii chrześcijańskich: „Koronę Cierniową” oraz „niektóre kielichy”. Niestety duże obrazy wiszące na ścianach świątyni nie zostały ocalone.

850-letnia katedra Notre Dame należy do jednego z największych symboli Paryża. Jej budowa trwała ponad 180 lat i ukończoną ją w połowie XIV wieku. W czasie rewolucji francuskiej świątynia uległa zniszczeniom i została splądrowana. Z kolei w XIX wieku podjęto prace rekonstrukcyjne, które trwały 25 lat. Każdego roku katedrę odwiedza około 14 milionów turystów.